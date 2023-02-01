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Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни

Прогноз погоды на 3 дня в Алматы, Астане и Шымкенте Фото: Zakon.kz
РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды в самых крупных города Казахстана на предстоящие три дня, сообщает Zakon.kz.

Астана

2 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°С, днем -10-12°С.

3 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°С, днем -11-13°С.

4 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -10-12°С.

Алматы

2 февраля: увеличение облачности, в конце дня – осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +6+8°С.

3 февраля: облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +5+7°С.

4 февраля: облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.

Шымкент

2 февраля: облачно, осадки, временами сильные (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 8-13, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +8+10°С.

3 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +6+8°С.

4 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +4+6°С.


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