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В Алматы сильный дождь и гроза, в Астане без осадков: какой будет погода в ближайшие три дня

В Алматы сильный дождь, в Астане без осадков: какой будет погода в ближайшие три дня, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 18:25 Фото: Zakon.kz
РГП "Казгидромет" представил погоды на три ближайшиех дня в самых крупных городах страны: Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана

23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 15-17 тепла.

24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 8-10 тепла.

25 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 11-13 тепла.

Алматы

23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла.

24 апреля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла

25 апреля: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 18-20 тепла.

Шымкент

23 апреля: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.

24 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 26-28 тепла.

25 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем шквал. Ветер юго-западный, южный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 21-23 тепла.


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