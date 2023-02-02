Топ-10 популярных пород собак у алматинцев

Корреспондент Zakon.kz выяснил, какие породы собак предпочитают горожане. Как рассказали ветеринары, наибольшей популярностью у жителей южной столицы пользуются маленькие породы четвероногих.

Хотя прямой статистики по породам домашних животных городская ветеринарная служба Алматы не ведет, специалисты крупных ветеринарных клиник отметили, что, согласно их наблюдениям, алматинцы чаще всего заводят следующие породы собак:

1. Шпиц

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Померанский шпиц относится к низкорослым декоративным породам. Рост в холке в среднем 16-22 см, вес не превышает 3-3,5 кг. Поэтому эту миниатюрную собачку часто заводят горожане – с ней будет комфортно даже в небольшой квартире. Но стоит учитывать, что шпицы обладают звонким голосом, при этом любят лаять, чем дают понять о своей обеспокоенности. В современных многоэтажных домах шпица слышно на нескольких этажах.

Собаки этой породы выносливы и любят прогулки. Они готовы гулять даже в ненастную погоду в любое время года. И холод, и жару переносят спокойно, так как имеют длинную и густую шерсть с плотным подшерстком.

Шпицы отличаются веселым и жизнерадостным нравом. Многие отмечают, что у собаки даже выражение мордочки такое, что окружающим кажется, будто померанец все время "улыбается". Одиночество шпицы переносят тяжело.

Померанский шпиц – одна из пород-долгожителей. Представители этой породы легко достигают 16 лет. Известны случаи, когда питомцы доживали до 18-летнего возраста.

2. Йорк

Фото: pexels

Йоркширский терьер – достаточно популярная порода собак в мире комнатно-декоративных пород. Одна из самых маленьких – около 15-17 см в высоту, весом – около 1-4 кг. Йорки очаровательны внешне, энергичны и ласковы. Отличные компаньоны.

Но, несмотря на маленький размер, эта собачка с непростым нравом. В одну минуту йорк из мило спящего песика у бабушки на коленках или у ребенка на руках может превратиться в скандалиста, ввязавшись в конфликт с соседской собакой. Шпицы будут рьяно отстаивать свою территорию, показывая тем самым, кто здесь главный. В то же время йоркширские терьеры могут часто лаять, но вполне возможно приучить их не подавать голос без толку.

Йоркширские терьеры мало линяют, но за шерстью требуется регулярный уход. Данная порода чувствительна к холоду и склонна к простудам. Поэтому хозяевам йоркширских терьеров нужно защищать питомца от переохлаждения.

Собаки этой породы сохранили свой охотничий азарт. Это выражается на прогулках в виде беготни за птицами и мелкими грызунами. Поэтому лучше выгуливать йорка на поводке.

Йорки преданные и верные, любят хозяина и стараются все время находиться рядом, "грешат" запрыгиванием на кровать и диван.

Одна из особенностей йоркширских терьеров в том, что их шерсть не вызывает аллергии, поэтому заводить их можно даже аллергикам.

Продолжительность жизни составляет от 13 до 16 лет.

3. Той-терьер

Фото: pixabay

Миниатюрная и очень забавная декоративная порода собак. Высота в холке не превышает 28 см, вес – 3 кг. Той-терьеры бывают гладкошерстными и длинношерстными.

Собаки отличаются активностью, преданностью и повышенной внимательностью, иногда бывают даже агрессивны. Представители этой породы не слишком жалуют детей, но эта собака – идеальный вариант для содержания в квартире. Щенки той-терьеров легко обучаемы. Поэтому некоторые владельцы приспособились приучать их к лотку, так как собаки этой породы не нуждаются в длительных прогулках.

При должном уходе той-терьер – очень здоровая порода, живущая в среднем до 10-15 лет. Каких-то типичных болезней у них нет. Но часто именно поведение хозяев становится причиной травмы или заболевания этих собак. Из-за желания "угостить вкусненьким" у питомца может появиться ожирение, а хрупкость этого песика может привести к травме лапки при неудачном прыжке с дивана или во время неаккуратной игры с маленькими детьми.

4. Чихуахуа

Фото: pixabay

Самая маленькая собака в мире. Она весит всего 1-3 килограмма, а ее высота достигает лишь 15 см. С короткой, гладкой и красивой шерстью.

Чихуахуа – преданный компаньон, способный беспрекословно следовать за хозяином и адаптироваться к любому образу жизни.

Несмотря на свои размеры, собака этой породы обладает высоким интеллектом, отважным характером и не любит, когда ее воспринимают, как игрушку.

Невзирая на свою хрупкую внешность, это достаточно крепкая собака. По сравнению с другими породами маленьких собак чихуахуа живет довольно долго. Короткая шерсть домашнего питомца требует минимального ухода, если она длинная, необходимо регулярное расчесывание во избежание колтунов.

Если хозяин готов обеспечить чихуахуа должное воспитание с дрессировкой, достаточное количество физической активности, а также умственной, во время игры и общения, то эта собака никогда не станет хулиганить дома, а будет помощником и преданным другом.

В домашних условиях чихуахуа живут 12-16 лет.

5. Мопс

Фото: pixaby

Мопс – собака декоративной породы с характерной узнаваемой внешностью. Это коренастая, мускулистая и достаточно тяжелая собака квадратной формы. Она обладает небольшим ростом (взрослая особь – около 25-33 см и весом около 6,3-8,1 кг).

Она жизнерадостная и общительная. Эту породу любит как старшее поколение, так и молодежь. Мопс может быть спокойным и тихим, но иногда с удовольствием озорничает и веселит публику. Мопс – великолепный компаньон, но если вы не можете уделять ему достаточно времени, будет сильно тосковать.

Наиболее распространенные проблемы со здоровьем у мопсов связаны с их плоским строением морды. Оно затрудняет проходимость дыхательных путей, вызывая затрудненное дыхание. При этой особенности нужно избегать чрезмерных физических нагрузок и перегрева собаки.

Кроме того, собаки этой породы подвержены заболеваниям глаз, и, как и многие небольшие породы, могут иметь проблемы с коленными чашками.

Несмотря на это, мопсы относятся к породам собак-долгожителей. Если в среднем срок жизни собаки равен 11-12 годам, то продолжительность жизни мопса составляет 12-15 лет.

6. Французский бульдог

Фото: pixabay

Визуально схожая порода собак с предыдущей. Но бульдоги, в отличие от мопсов, атлетичнее сложены и имеют более серьезный нрав.

Заводя французского бульдога, необходимо знать, что, будучи сдержанной домашней собакой, она требует много внимания и хорошо подходит для семьи из одного человека, потому что не может конкурировать за внимание с другими членами семьи.

Французский бульдог не лает слишком часто, а делает это только в случае, когда видит настоящую причину для волнения.

Представителю этой породы будет комфортно в любом жилье. Эта порода подходит для городской жизни, так как бульдогам не требуется большая территория. В то же время эта собака всегда готова пойти на прогулку.

Французский бульдог не требует много еды, а его короткую шерсть легко содержать в чистоте. Большее внимание владельцу стоит уделять лицевым складкам.

7. Среднеазиатская овчарка (алабай)

Фото: pixabay

Среднеазиатская овчарка, известная как алабай, – древняя порода собак, широко распространенная в регионах Средней Азии из-за отлично развитых охранных качеств. Они служат для выпаса домашнего скота и защиты частных владений. Собаки этой породы сильные и крупные – средний рост животного – от 70 до 80 см.

Порода эта доминирующая и величественная, поэтому собака требует сильного хозяина. При этом алабай обладает очень спокойным темпераментом. Она никогда не суетится и не путается под ногами, обладает настоящим бесстрашием и храбростью.

Среднеазиатская овчарка прекрасно приспособлена к жизни на улице. Ей требуется ощущение простора, а также необходимы постоянные физические нагрузки. Хозяину стоит озаботиться надежным ограждением, так как алабай обязательно будет пытаться расширить свои владения в одностороннем порядке. К тому же на улице такую собаку не следует спускать с поводка, желателен намордник.

Так как по своей натуре среднеазиатская овчарка – лидер, она не станет терпеть присутствия других собак в окружении. А вот на других домашних питомцев это не распространяется – алабаи отлично уживаются с кошками, пернатыми и даже хомяками.

Алабаи в среднем живут 12-15 лет, и это немного больше средней продолжительности жизни других крупных и гигантских пород.

8. Немецкая овчарка

Фото: pexels

Эти собаки мускулистые и сильные. Имеют средний размер при росте 60-65 см и весе 30-40 кг.

Немецкая овчарка очень активна, известная своей отвагой, верностью и инстинктом защитника. Собака любит служить людям. Если пес хорошо тренирован, то может легко отражать атаки незваных гостей, ревностно охраняя дом и любую вверенную овчарке территорию.

Это одна из самых узнаваемых и популярных пород во всех странах мира. За свою историю представители этой породы приобрели огромное количество рабочих качеств. Благодаря им собака может справиться с любыми служебными обязанностями. Немецкая овчарка способна работать в полиции, спасательных, пограничных и поисковых подразделениях, выполнять роль собаки-поводыря.

Немецкие овчарки хорошо уживаются с детьми и другими домашними животными. Если они выросли вместе с ними, то их инстинкт защитника может делать их подозрительными к незнакомцам.

Собаки этой породы живут в среднем от 10 до 12 лет.

9. Сибирский хаски

Фото: pixabay

Хаски уже много столетий живут рядом с человеком, верой и правдой ему служа.

Они имеют спокойный и дружелюбный, при этом живой характер. Спокойно относятся к посторонним.

Собаки весьма активные и практически постоянно находятся в движении, при этом очень способные к обучению и дрессировке. К тому же у них генетически обусловленное хорошее здоровье.

Этот "сибиряк" очень немногословен. Он практически никогда не лает, чаще всего будет выть по-волчьи. Таким способом общались их предки, и в домашних условиях они не утратили привычку выть, а не лаять.

Не всем нравится склонность этой собаки к побегам, а также чрезмерная, иногда даже разрушительная, активность, особенно в юном возрасте, а также упрямый характер.

Особенность этого пса – гетерохромия, поэтому глаза у него могут быть разных цветов. Продолжительность жизни составляет от 12 до 15 лет.

10. Такса

Фото: pexels

Такса всегда будет пользоваться популярностью – собака общительная, проворная, с выразительными глазами, обладающая добрым нравом и чувством собственного достоинства. К тому же она компактна и неприхотлива в содержании, имеет запоминающуюся внешность. Это небольшая собака с удлиненным мускулистым телом, короткими лапами, вытянутой мордой и висячими ушами.

По размеру таксы делятся на три вида: стандартные достигают 20-27 см в холке и весят до 9 кг; карликовые заметно меньше – до 5 кг при высоте 14-21 см. Совсем маленькие – кроличьи: их высота – 10-15 см в холке, а вес – до 2,5 кг.

Такса – неутомимая собака, которая бесконечно предана своему хозяину. Заводя этого пса, нужно быть готовым к тому, что придется отвечать взаимностью новому члену семьи, уделяя достаточное внимание своему питомцу. Стоит отказаться от этой породы, если повседневная жизнь насыщена делами или вы склонны к спокойному философскому времяпрепровождению.

Для хорошего самочувствия собака требует соблюдения ряда правил: ей нельзя становиться на задние лапы, спрыгивать с высоты. Эти условности связаны с особенностями строения тела животного и направлены на то, чтобы избежать вредного воздействия на позвоночник и опорно-двигательную систему собаки.

Таксы популярны среди охотников, которые называют ее норной собакой. Эту породу любят за любознательность, энергичность, высокий интеллект и самое главное – за безграничное стремление служить хозяину.

Таксы живут до 16 лет, бывали случаи, когда они жили 18 и больше лет.

Месяц назад Касым-Жомарт Токаев подписал правки в закон по сохранению казахских пород собак. В республике будут работать над вопросами сохранения и воспроизводства национальных пород собак.