Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев подписал правки в закон по сохранению казахских пород собак

Токаев подписал правки в закон о "сохранении по вопросам сохранению и воспроизводства казахских пород собак" Фото: unsplash
Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак", сообщает Zakon.kz.

Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак", сообщает пресс-службу Акорды.

Ранее депутаты Сената приняли поправки в законодательство.

Депутат Мажилиса Амерхан Рахимжанов на заседании отмечал, что сохранение казахских пород собак требует широких правовых и организационных подходов, позволяющих повысить эффективность госрегулирования сферы защиты и развития национальных пород собак.


"На сегодняшний день существует тенденция не просто ухудшения генофонда, но и угроза их полного исчезновения во многих регионах страны. Основными причинами неблагополучной ситуации с казахскими породами собак признаны отсутствие научных исследований по оценке состояния генофонда казахских пород собак, составления их генетического профиля, а также отсутствие государственной поддержки".Амерхан Рахимжанов

Закон устанавливает правовые, организационные и экономические основы осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак и закрепляет компетенцию уполномоченного органа.

В систему обеспечения сохранения и воспроизводства казахских пород собак войдут уполномоченный орган, включая его ведомства с территориальными подразделениями, а также Национальный центр казахских пород собак.

Закон предусматривает разработку и утверждение стандартов, на основании которых казахские породы собак будут признаны мировым кинологическим сообществом и смогут официально участвовать в международных выставках.

Читайте также

Токаев подписал правки в закон о противодействии коррупции

Президент подписал поправки по ужесточению наказания за эконарушения

Два закона по вопросам растительного мира подписал Токаев

Мухит Турсынали
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Учителей с 30-летним стажем освободили
Учителей с 30-летним стажем освободили от тестирования
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Диану Ташимбетову лишили титула "Мисс Вселенная Казахстан-2022"
Народные приметы на 2 января: Что нельзя делать в Игнатьев день
Народные приметы на 2 января: что нельзя делать в Игнатьев день
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления