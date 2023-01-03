Токаев подписал правки в закон по сохранению казахских пород собак

Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак", сообщает Zakon.kz.

Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак", сообщает пресс-службу Акорды.

Ранее депутаты Сената приняли поправки в законодательство.

Депутат Мажилиса Амерхан Рахимжанов на заседании отмечал, что сохранение казахских пород собак требует широких правовых и организационных подходов, позволяющих повысить эффективность госрегулирования сферы защиты и развития национальных пород собак.





"На сегодняшний день существует тенденция не просто ухудшения генофонда, но и угроза их полного исчезновения во многих регионах страны. Основными причинами неблагополучной ситуации с казахскими породами собак признаны отсутствие научных исследований по оценке состояния генофонда казахских пород собак, составления их генетического профиля, а также отсутствие государственной поддержки". Амерхан Рахимжанов

Закон устанавливает правовые, организационные и экономические основы осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак и закрепляет компетенцию уполномоченного органа.

В систему обеспечения сохранения и воспроизводства казахских пород собак войдут уполномоченный орган, включая его ведомства с территориальными подразделениями, а также Национальный центр казахских пород собак.

Закон предусматривает разработку и утверждение стандартов, на основании которых казахские породы собак будут признаны мировым кинологическим сообществом и смогут официально участвовать в международных выставках.