Скляр: Растущие потребности населения и промышленности требуют увеличения ресурсов нефти и газа

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил Министерству энергетики до 15 мая внести в Правительство согласованный проект постановления по утверждению Комплексного плана развития крупных нефтегазовых проектов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Роман Скляр заявил, что растущие потребности населения и промышленности требуют увеличения ресурсов нефти и газа.



"В прошлом году принят пакет регуляторных и фискальных преференций для разработки технологически сложных нефтяных, а также газовых проектов в рамках улучшенного модельного контракта. Поэтому расширение ресурсной базы, в том числе масштабные геологоразведочные работы, должны стать ключевой задачей министерства. Надо продолжить работу по возврату участков недр, где не выполняются контрактные обязательства". Роман Скляр

При этом, по его словам, нельзя забывать о поддержке старых нефтегазовых месторождений и продлении их жизненного цикла. В пример он привел Кызылординскую область, где объем добычи за последние 10 лет снизился с 11 до 4 млн тонн, а в Актюбинской области – с 8 до 5 млн.

"Министерству совместно с экономическим блоком Правительства нужно разработать меры поддержки для зрелых месторождений. Основными условиями для недропользователей должны стать обязательное реинвестирование в производство и внедрение новых технологий добычи". Роман Скляр

Он также напомнил, что глава государства поставил задачу по разработке Комплексного плана развития крупных нефтегазовых проектов. Здесь, считает Роман Скляр, акцент необходимо сделать не только на проекты Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Он должен включать комплекс мероприятий по развитию других важных и перспективных проектов в сферах недропользования, таких как Каратон-Саркамыс и Каламкас-Хазар, а также нефте- газопереработки и нефтегазохимии.

"Эту работу надо провести с привлечением зарубежных партнеров. Министерству до 15 мая внести в Правительство согласованный проект постановления по утверждению Комплексного плана". Роман Скляр

В свою очередь глава Минэнерго Болат Акчулаков сообщил, что на 2023 год планируется обеспечить добычу нефти на уровне 90,5 млн тонн, а экспорт нефти – на уровне 71 млн тонн.





"В нефтедобывающей отрасли продолжаются работы по реализации крупных проектов на трех основных месторождениях страны. На месторождении Тенгиз реализуется Проект будущего расширения, в 2023 году планируется завершение проекта управления устьевым давлением, а в целом завершение ПБР будет в 2024 году и позволит увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год. Общий прогресс работ составляет 96%. На месторождении Карачаганак в прошлом году был запущен четвертый компрессор обратной закачки газа, начата реализация пятого компрессора, стоимость которого составляет порядка 1 млрд долларов, а также принято окончательное инвестиционное решение по строительству шестого компрессора на сумму 735 млн долларов". Болат Акчулаков

Данные проекты, по его словам, направлены на поддержание добычи на месторождении на уровне 10-11 млн тонн в год.

На месторождении Кашаган, отметил министр, начата реализация проекта по переработке попутного газа мощностью 1 млрд м3. Задача на этот год – принять концептуальное решение по проектированию строительства ГПЗ на Кашагане (фаза 2А-2Б) мощностью от 2 до 6 млрд м3 газа.

Ранее Болат Акчулаков высказался о газовом союзе Казахстана с Россией и Узбекистаном.