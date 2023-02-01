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Акчулаков высказался о газовом союзе Казахстана с Россией и Узбекистаном

Акчулаков высказался о газовом союзе Казахстана с Россией и Узбекистаном Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах коллегии 1 февраля прокомментировал возможность создания трехстороннего газового союза между Россией, Узбекистаном и Казахстаном, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков заявил, что речь не стоит о создании союза.

"Исторически мы всегда сотрудничали между собой. Контрактная система не вчера построена, она обновлялась. Сегодня история такова, что, к примеру, есть потребность Узбекистана в природном газе, и единственный источник такого объема – это Россия. Соответственно, чтобы каким-то образом это доставить, придется транзит направлять через территорию Казахстана". Глава Минэнерго РК

При этом он добавил, что параллельно рассматривается вопрос газификации севера и востока Казахстана в первую очередь за счет поставок российского газа.

"Объективно для того, чтобы увеличить ресурсную базу, нужно время. Это не союз, это историческая коллаборация. Ранее, лет 15-20 назад, газ качали из Средней Азии в сторону России. Сегодня будет наоборот, потому здесь есть и технические вещи, для этого нужно вместе собираться и решать эти вопросы". Болат Акчулаков

Ранее в своем выступлении на коллегии глава ведомства заявил, что касательно газификации северных и восточных регионов страны прорабатывается несколько вариантов:

  • строительство 2 и 3 этапов магистрального газопровода "Сарыарка";
  • ведутся переговоры с Российской Федерацией по строительству магистрального газопровода "Барнаул-Рубцовск-Семей-Усть-Каменогорск" с ответвлением в город Павлодар, а также рассматривается вариант со строительством газопровода "Омск-Павлодар-Семей" с ответвлением на Усть-Каменогорск.
"Сдерживающим фактором является вопрос ресурсной базы газа и стоимость импортного газа. Работа в данном направлении будет продолжена". Болат Акчулаков

В целом, по данным Минэнерго, по итогам 2022 года объем добычи газа составил 53,2 млрд м3. Тогда как производство товарного газа составило 27,8 млрд м3, из которых 19,3 млрд м3 поставлено на внутренний рынок и экспорт газа составил 4,6 млрд м3.

"Следует отметить, что потребление внутреннего рынка значительно выросло, в частности, более чем на 2 млрд м3 по сравнению с 2020 годом. В текущем году планируется добыть 55 млрд м3 попутного нефтяного газа, из которых будет произведено 28 млрд м3 товарного газа. В целом, по итогам 2022 года уровень газификации страны составил 59%. В 2023 году планируется довести долю газификации населения до 60% с реализацией 86 проектов на общую сумму бюджетных инвестиций 74 млрд тенге. Это позволит обеспечить газоснабжением 167 тыс. граждан в 56 сельских населенных пунктах. В результате доступ к газу будут иметь 11,4 млн граждан республики". Глава Минэнерго

Ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заявил, что резкого увеличения стоимости комуслуг в Риддере и Экибастузе не допустят. Глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков подтвердил его позицию.

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