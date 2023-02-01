Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Объем привлеченных инвестиций в Туркестан увеличился в 8,5 раза

Объем привлеченных инвестиций в Туркестан увеличился в 8,5 раза Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В результате системной работы по превращению Туркестана в центр тюркского мира улучшается инвестиционный климат города. За последние пять лет объем привлеченных сюда инвестиций вырос в 8,5 раза и составил в прошлом году 304 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В этом году в экономику города планируется привлечь 350 млрд тенге инвестиций. На встрече с жителями Дархан Сатыбалды рассказал о проделанной работе и отметил важность мнения населения в реализации предстоящих проектов.


Объем привлеченных инвестиций в Туркестан увеличился в 8,5 раза

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области


"При поддержке государства за четыре с половиной года в Туркестанской области проведена большая работа и реализованы проекты. Вы об этом знаете и видите результаты. 80 процентов населения области проживает в селах. Поэтому в дальнейшем мы будем уделять приоритетное внимание развитию сельской местности. Работа по развитию Туркестана тоже будет продолжена. Усилим работу индустриальной и специальной экономической зон. За счет увеличения производственных мощностей потенциал страны может заметно возрасти. Что нужно в первую очередь населению? Питьевая вода или социальный объект? В первую очередь должны быть решены проблемы, требующие быстрого реагирования. При этом важно ваше мнение. Предложения на таких встречах будут изучены в полном объеме", – сказал Дархан Сатыбалды.


Объем привлеченных инвестиций в Туркестан увеличился в 8,5 раза

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области


Аким области отметил, что за короткое время в городе Туркестане были построены культурно-спортивные, туристические и другие здания, город переживает новый подъем. В результате увеличивается численность населения, растет потребность в дополнительных школах. В этой связи, отметил глава региона, в рамках проекта "Комфортная школа", реализуемого по инициативе Касым-Жомарта Токаева, в Туркестане будет построено семь школ. Из них три школы будут рассчитаны на две тысячи мест. Они будут введены в эксплуатацию через два года. Также планируется открытие школы "Дарын" и международного образовательного учреждения с обучением на четырех языках.


Объем привлеченных инвестиций в Туркестан увеличился в 8,5 раза

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области


"Мы уделяем приоритетное внимание развитию сферы образования. Если эта сфера будет развиваться, то наша молодежь будет образованной, будут решаться и другие проблемы", – отметил глава региона.

В целях повышения доходов населения утверждена специальная карта занятости. По городу Туркестану в прошлом году создано 2500 новых рабочих мест, из них 676 – постоянные. По нацпроектам в этом году планируется создать около пяти тысяч рабочих мест.


Объем привлеченных инвестиций в Туркестан увеличился в 8,5 раза

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области


Из международного аэропорта Туркестана в прошлом году открылись прямые рейсы в Стамбул и Кувейт. Предлагается открыть рейсы в Москву, Анталью, Дубай, Тбилиси, Ташкент и Самарканд. Ведется работа по увеличению количества рейсов в Астану и Алматы. В результате данной работы по сравнению с 2018 годом число посетителей и туристов в Туркестане увеличилось в четыре раза.



Объем привлеченных инвестиций в Туркестан увеличился в 8,5 раза

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Читайте также

Экс-аким Атырауской области получил должность в "КМГ Инжиниринг"

Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России

Скляр: Растущие потребности населения и промышленности требуют увеличения ресурсов нефти и газа

Айсулу Омарова
Дархан Сатыбалды Туркестан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Во многих городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Во многих городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
полиция
В Алматы оцепили частный дом – предположительно из-за убийства и самоубийства
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления