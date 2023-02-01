Объем привлеченных инвестиций в Туркестан увеличился в 8,5 раза

В результате системной работы по превращению Туркестана в центр тюркского мира улучшается инвестиционный климат города. За последние пять лет объем привлеченных сюда инвестиций вырос в 8,5 раза и составил в прошлом году 304 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В этом году в экономику города планируется привлечь 350 млрд тенге инвестиций. На встрече с жителями Дархан Сатыбалды рассказал о проделанной работе и отметил важность мнения населения в реализации предстоящих проектов.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области





"При поддержке государства за четыре с половиной года в Туркестанской области проведена большая работа и реализованы проекты. Вы об этом знаете и видите результаты. 80 процентов населения области проживает в селах. Поэтому в дальнейшем мы будем уделять приоритетное внимание развитию сельской местности. Работа по развитию Туркестана тоже будет продолжена. Усилим работу индустриальной и специальной экономической зон. За счет увеличения производственных мощностей потенциал страны может заметно возрасти. Что нужно в первую очередь населению? Питьевая вода или социальный объект? В первую очередь должны быть решены проблемы, требующие быстрого реагирования. При этом важно ваше мнение. Предложения на таких встречах будут изучены в полном объеме", – сказал Дархан Сатыбалды.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области





Аким области отметил, что за короткое время в городе Туркестане были построены культурно-спортивные, туристические и другие здания, город переживает новый подъем. В результате увеличивается численность населения, растет потребность в дополнительных школах. В этой связи, отметил глава региона, в рамках проекта "Комфортная школа", реализуемого по инициативе Касым-Жомарта Токаева, в Туркестане будет построено семь школ. Из них три школы будут рассчитаны на две тысячи мест. Они будут введены в эксплуатацию через два года. Также планируется открытие школы "Дарын" и международного образовательного учреждения с обучением на четырех языках.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области





"Мы уделяем приоритетное внимание развитию сферы образования. Если эта сфера будет развиваться, то наша молодежь будет образованной, будут решаться и другие проблемы", – отметил глава региона.

В целях повышения доходов населения утверждена специальная карта занятости. По городу Туркестану в прошлом году создано 2500 новых рабочих мест, из них 676 – постоянные. По нацпроектам в этом году планируется создать около пяти тысяч рабочих мест.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области





Из международного аэропорта Туркестана в прошлом году открылись прямые рейсы в Стамбул и Кувейт. Предлагается открыть рейсы в Москву, Анталью, Дубай, Тбилиси, Ташкент и Самарканд. Ведется работа по увеличению количества рейсов в Астану и Алматы. В результате данной работы по сравнению с 2018 годом число посетителей и туристов в Туркестане увеличилось в четыре раза.







