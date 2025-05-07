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Общество

В Таразе объем ремонта дорог увеличен в два раза

Тараз, ремонт , фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 13:45 Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
В Таразе вдвое вырос объем дорожных ремонтов по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал заместитель акима города Нурсултан Исабеков, сообщает Zakon.kz.

Реализация этих проектов направлена на улучшение дорожной безопасности и благоустройство городского пространства.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В этом году запланирован средний ремонт 61,4 км (95 улиц, переулков, тупиков и проездов). Кроме того, на 100 улицах и в 20 жилых массивах планируют уложить щебень, а также отремонтировать пешеходные дорожки общей протяженностью 35,3 км. Помимо этого, ожидается капитальный ремонт дорог на улицах Рысбека батыра, Койгелды и Аскарова.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

На сегодняшний день уже начали ремонтные работы на 37 улицах, переулках, тупиках и проездах. Так, в жилом массиве "Бурыл А,Б,В" планируют уложить асфальтовое покрытие на 75 улицах общей протяженностью 33,2 км. На сегодняшний день работы завершены на 61 улице. В этом году асфальт будет уложен еще на 14 улицах.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

"В массиве "Бурыл" создаются все условия для комфортного проживания. Есть освещение, обеспечили чистой питьевой водой. Акимат города пообещал уложить двухслойный асфальт. В настоящее время подрядная организация занимается уплотнением грунта. В скором времени мы сможем пользоваться новой дорогой", – говорит 82-летний житель Тараза Бакыт Самыратбеков.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Отметим, что в этом году на ремонт автодорог местного значения и улиц населенных пунктов Жамбылской области выделено 28 миллиардов тенге. На эти средства реализуется 181 проект.

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Андрей Дюсупов
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