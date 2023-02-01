Прощальный тур Элтона Джона стал самым прибыльным в истории музыки
Как пишет журнал Billboard, тур Farewel Yellow Brick Road Tour, в который британский музыкант отправился в сентябре 2018 года, уже собрал 817,9 млн долларов за 278 концертов. За всю историю шоу-бизнеса никто из мировых звезд музыки не добился таких финансовых результатов.
Также в тройке самых успешных туров - The Divide Tour Эда Ширана и The 360 Tour группы U2.
Элтон Джон анонсировал прощальный тур в январе 2018 года и начал его девятью месяцами позднее. Уже сыграно 278 концертов на площадках в Северной Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии. Общее число событий, согласно планам музыканта, должно составить 333.
Свое желание прекратить концертную деятельность Элтон Джон объяснил тем, что у него сменились приоритеты. Теперь для музыканта на первом месте его дети и близкие.
Также появилась информация, что Оззи Осборн, почти ровесник сэра Элтона (Оззи - 74 года, Элтону - 75), также объявил о вынужденном завершении концертной деятельности - "Князь тьмы" испытывает большие проблемы со здоровьем.
Ранее стало известно, что 26-летний племянник Майкла Джексона сыграет в байопике "Майкл".