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Племянник Майкла Джексона сыграет в байопике "Майкл"

Племянник Майкла Джексона сыграет в байопике «Майкл» Фото: Instagram/michaeljackson
26-летний Джафар сыграет роль Майкла Джексона в биографическом фильме о жизни короля поп-музыки, сообщает Zakon.kz.

Режиссером картины выступает Антуана Фукуа. Лента расскажет о всех сторонах жизни легендарного артиста, говорит Фукуа, пишет издание Variety. Режиссер выражает восхищение игрой Джафара Джексона, признался изданию Фукуа: "Невероятно интересно наблюдать, как Джафар играет Майкла".

Джафар Джексон — сын старшего брата Майкла, ему 26 лет и он музыкант. В 2019 году у него вышел первый сингл.

В 2009 году Майкл Джексон официально был признан легендой Америки и иконой музыки. В его копилке также 15 премий Grammy и рекорд Книги рекордов Гиннесса.

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