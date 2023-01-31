Племянник Майкла Джексона сыграет в байопике "Майкл"

26-летний Джафар сыграет роль Майкла Джексона в биографическом фильме о жизни короля поп-музыки, сообщает Zakon.kz.

Режиссером картины выступает Антуана Фукуа. Лента расскажет о всех сторонах жизни легендарного артиста, говорит Фукуа, пишет издание Variety. Режиссер выражает восхищение игрой Джафара Джексона, признался изданию Фукуа: "Невероятно интересно наблюдать, как Джафар играет Майкла".

Джафар Джексон — сын старшего брата Майкла, ему 26 лет и он музыкант. В 2019 году у него вышел первый сингл.

В 2009 году Майкл Джексон официально был признан легендой Америки и иконой музыки. В его копилке также 15 премий Grammy и рекорд Книги рекордов Гиннесса.