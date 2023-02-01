Впервые на базе ЦГКБ в Алматы пациенту удалили огромную злокачественную опухоль

Впервые хирурги Центральной городской клинической больницы города Алматы провели операцию по удалению злокачественной опухоли. Операция была проведена за счет средств обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Руководитель пресс-службы горздрава Набира Эсенова сообщила, что в ЦГКБ 73-летний пациент поступил в сложном состоянии, с кровотечением желудка. После всех необходимых обследований был поставлен диагноз: рак желудка с прорастанием в поджелудочную железу. Образование было больших размеров – 6 см.

Заместителем директора по хирургии, MD, PhD Жасуланом Баймахановым впервые на базе стационара ЦГКБ пациенту была проведена сложнейшая операция по удалению опухоли.

Во время операции врач удалил желудок, тело и хвост поджелудочной железы, селезенку совместно с окружающей клетчаткой и лимфоузлами.

"Рак поразил эпителий желудка, а затем пророс в ткань желудка и соседние органы. В частности, в ткань поджелудочной железы. Была проведена расширенная гастроэктомия с дистальной резекцией поджелудочной железы и лимфодиссекцией D2, наложение эзофаго-еюноанастомоза на Ру петле в модификации Цацаниди. Далее мы соединили пищевод с тонкой кишкой, которая будет служить резервуаром для пищи", – рассказывает Баймаханов.

Как рассказывает хирург, ранее в этой больнице таких операций не проводилось.

От врачей потребовалось 4 часа работы и максимальная концентрация, чтобы операция прошла успешно. Через 10 дней пациент был выписан на дальнейшее амбулаторное лечение. Ему предстоит пройти курс химиотерапии.

В пресс-службе горздрава добавили, что диагностика, лечение, а также выдача лекарственных средств по онкологическим заболеваниям покрываются пакетом гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Таким образом, государство берет на себя ответственность по лечению социально значимых заболеваний.