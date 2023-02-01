Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Впервые на базе ЦГКБ в Алматы пациенту удалили огромную злокачественную опухоль

Впервые на базе ЦГКБ в Алматы удалили огромную злокачественную опухоль пациенту Фото: пресс-служба горздрава Алматы
Впервые хирурги Центральной городской клинической больницы города Алматы провели операцию по удалению злокачественной опухоли. Операция была проведена за счет средств обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Руководитель пресс-службы горздрава Набира Эсенова сообщила, что в ЦГКБ 73-летний пациент поступил в сложном состоянии, с кровотечением желудка. После всех необходимых обследований был поставлен диагноз: рак желудка с прорастанием в поджелудочную железу. Образование было больших размеров – 6 см.

Заместителем директора по хирургии, MD, PhD Жасуланом Баймахановым впервые на базе стационара ЦГКБ пациенту была проведена сложнейшая операция по удалению опухоли.

Во время операции врач удалил желудок, тело и хвост поджелудочной железы, селезенку совместно с окружающей клетчаткой и лимфоузлами.

"Рак поразил эпителий желудка, а затем пророс в ткань желудка и соседние органы. В частности, в ткань поджелудочной железы. Была проведена расширенная гастроэктомия с дистальной резекцией поджелудочной железы и лимфодиссекцией D2, наложение эзофаго-еюноанастомоза на Ру петле в модификации Цацаниди. Далее мы соединили пищевод с тонкой кишкой, которая будет служить резервуаром для пищи", – рассказывает Баймаханов.

Как рассказывает хирург, ранее в этой больнице таких операций не проводилось.

От врачей потребовалось 4 часа работы и максимальная концентрация, чтобы операция прошла успешно. Через 10 дней пациент был выписан на дальнейшее амбулаторное лечение. Ему предстоит пройти курс химиотерапии.

В пресс-службе горздрава добавили, что диагностика, лечение, а также выдача лекарственных средств по онкологическим заболеваниям покрываются пакетом гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Таким образом, государство берет на себя ответственность по лечению социально значимых заболеваний.

Читайте также

Редкую операцию пациенту с непрекращающимся носовым кровотечением провели в Алматы

В Казахстане 69 человек заболели коронавирусом за сутки

Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Во многих городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Во многих городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
полиция
В Алматы оцепили частный дом – предположительно из-за убийства и самоубийства
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления