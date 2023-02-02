В Семее в глубокую яму с водой упал автомобиль

Фото: скриншот с видео

В Семее на участке дороги по по улице Кабанбай-батыра, где идут ремонтные работы водоканала упал ВАЗ 2104, сообщает Zakon.kz

По данным ДП области Абай водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся в яму, где проводятся ремонтные работы сотрудниками ГКП "Семей Водоканал". В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства данного дела выясняются, Ремонтные работы завершатся через два дня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оса Семей (@oo_osa_semey__vko)

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