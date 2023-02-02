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В Семее в глубокую яму с водой упал автомобиль

В Семее в глубокую яму с водой упал автомобиль Фото: скриншот с видео
В Семее на участке дороги по по улице Кабанбай-батыра, где идут ремонтные работы водоканала упал ВАЗ 2104, сообщает Zakon.kz

По данным  ДП области Абай водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся в яму, где проводятся ремонтные работы сотрудниками ГКП "Семей Водоканал".

В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства данного дела выясняются,

Ремонтные работы завершатся через два дня.


Елена Вебер
Семей
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