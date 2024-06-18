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В Астане продолжают перекрывать проспект Кабанбай батыра

В Астане продолжают перекрывать проспект Кабанбай батыра, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 16:46 Фото: Zakon.kz
На проспекте Кабанбай батыра в Астане продолжаются ремонтные работы. Его регулярно перекрывают на разных участках. В этот раз перекроют на участке от улиц Алматы до улицы Орынбора, сообщает Zakon.kz.

Там проводятся работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна, уведомили в ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны".

В этой связи с 21:00 18 июня до 21:00 19 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт (в том числе перекресток ул. Керей Жанибек хандар – пр. Кабанбай батыра).

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ".Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

Ранее проспект перекрывали на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы.

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