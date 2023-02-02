В Аркалыке неизвестный мужчина преследовал детей

В Аркалыке на видео попал случай, когда незнакомый мужчина увязался за малолетними сестрой и братом и пытался схватить за руку одного из детей и притянуть к себе. Сейчас видео изучают в полиции, передает Zakon.kz

Как сообщает Первый канал "Евразия", на видео видно как мальчик и девочка идут домой, а мужчина буквально идет за ними по пятам. В какой-то момент он остановил детей, спросил, как зовут мальчика, схватил за руку и притянул к себе. Судя по реакции, детям он был не знаком.

Сестра успела оттянуть младшего брата и быстрым шагом увела прочь. Как утверждают местные СМИ, дети забежали в центр английского языка. А мужчина отстал, только когда увидел рядом взрослых. Кто он и зачем шёл за ними, - пока остаётся загадкой.

Подозрительного горожанина ищут. Но в полиции по данному случаю никто не обращался.



