Удары по сектору Газа наносит израильская армия

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщают в Twitter о том, что они нанесли удары по объекту по производству химического сырья, а также по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС.

"ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую из Газы, и он столкнется с последствиями нарушений безопасности против Израиля", – говорится в сообщении.

In response to the rocket launch from Gaza into Israel earlier today, IDF fighter jets struck a production site for raw chemical material production, along with a weapon manufacturing site belonging to the Hamas Terrorist Organization. 1/2 pic.twitter.com/dAYxB8UlkH