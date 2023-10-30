Израильская армия продвинулась к центру сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет ожесточенные бои с членами движения ХАМАС на севере сектора Газа. По всей видимости, израильские войска пытаются взять в кольцо центральную часть Газы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 30 октября, пехота ЦАХАЛ при поддержке танков сражается с боевиками ХАМАС в северной части сектора Газа. Армия Израиля расширила масштабы наземной военной операции и продвигается в центральную часть Газы, стремясь окружить ее.

Представители ХАМАС подтвердили, что ведут "тяжелые бои" с израильскими войсками. Столкновения произошли в том числе возле города Хан-Юнис на юге палестинского анклава. Израильские танки наступают со стороны западного побережья, продвигаясь к центру сектора Газа.

Израиль в очередной раз призвал мирных жителей Газы эвакуироваться на юг и обвинил ХАМАС в том, что боевики устраивают командные центры рядом с медучреждениями. Израильская сторона также во второй раз за неделю призвала немедленно эвакуировать больницу аль-Кудс, где находятся около 14 тысяч человек. Палестинский "Красный полумесяц" отказался перевозить пациентов из аль-Кудса, опасаясь, что многие из них не переживут эвакуации.

Согласно последним данным, в результате нападения палестинских боевиков на Израиль погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа потери от ответных действий израильских военных превысили 8 тыс. человек.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической.



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