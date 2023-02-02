В Казахстане коронавирусом за сутки заразились 62 человека

Казахстанские медики за сутки зарегистрировали 62 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1565 человек (–1 416+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1444 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – шесть пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,

на аппарате ИВЛ – один пациент.

Ранее медики зарегистрировали 69 случаев заражения COVID-19.