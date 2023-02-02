В Казахстане коронавирусом за сутки заразились 62 человека
Фото: pixabay
Казахстанские медики за сутки зарегистрировали 62 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава, на 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1565 человек (–1 416+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1444 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – шесть пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,
- на аппарате ИВЛ – один пациент.
Ранее медики зарегистрировали 69 случаев заражения COVID-19.
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