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Эксперт рассказал об опасности умных колонок

телефон Фото: pixabay
Пользователям не нужно произносить вслух личную и конфиденциальную информацию рядом с умными колонками. Эти устройства могут стать целью для злоумышленников, сообщает Zakon.kz.

Не стоит говорить рядом с колонкой номера кредитных карт и пароли, номера документов и другие личные данные, находясь рядом с такими колонками. 

"Отказываться от помощников или нет – личный выбор каждого. Однако ежедневное использование подобных устройств можно сделать безопаснее, соблюдая ряд несложных рекомендаций", – отметил эксперт по кибербезопасности российской компании Владимир Дащенко.

По его мнению, лучше отключать колонку от сети, если дома никого нет. Нужно внимательно отнестись к месту, где будет стоять колонка. Так, не стоит размещать устройство на подоконнике.

"Колонка может привлечь внимание злоумышленников и стать приманкой для возможной кибератаки или вторжения в дом", – пояснил эксперт.

Необходимо следовать правилу: не использовать устройства в помещении, где идет обсуждение важных вопросов. Стоит покупать умные устройства только у официальных представителей. Также нужно на регулярной основе следить за обновлениями программного обеспечения таких устройств и приложений к ним, а также разумно подойти к настройке колонки и ограничить необходимые права на совершение действий.

30 января "Яндекс" сообщил, что в ходе аудита, который проводится в связи с инцидентом утечки фрагмента старого исходного кода, выявил несколько случаев серьезного нарушения принципов компании. В коде содержались контактные данные некоторых партнеров. Тогда уточнялось, что попавшие в сеть фрагменты кода также содержали тестовые алгоритмы, которые применялись и для улучшения качества активации голосового ассистента "Алисы", пишут "РИА Новости"

Компания сообщала при этом, что не использует умные колонки с "Алисой" для прослушки пользователей. 

30 декабря "Яндекс.Такси" подал в суд на АЗРК в Казахстане. Компания обратилась в суд с иском об оспаривании действий и приказа Агентства по защите и развитию конкуренции о проведении расследования.

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