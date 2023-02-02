Стоимость евро в обменниках Казахстана доходит до 509 тенге

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 2 февраля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,87 тенге, евро – 501,56 тенге, рубля – 6,57 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 463 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 462,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 508,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,35 тенге, продажи – 6,6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 462 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 508 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,5 тенге. Стоит отметить, что максимальная стоимость евро при продаже в некоторых обменных пунктах составляет 509 тенге. Читайте также Министр финансов рассказал о первых результатах всеобщего декларирования госслужащих Австралия заменит портрет Елизаветы II на купюрах Новый владелец ТЭЦ Риддера не планирует повышать тариф

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