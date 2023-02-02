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Законодательство РК

Стоимость евро в обменниках Казахстана доходит до 509 тенге

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 2 февраля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,87 тенге, евро – 501,56 тенге, рубля – 6,57 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 463 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 507 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,45 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 462,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 508,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,35 тенге, продажи – 6,6 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 462 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 508 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,5 тенге.

Стоит отметить, что максимальная стоимость евро при продаже в некоторых обменных пунктах  составляет 509 тенге.

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