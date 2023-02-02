Стоимость евро в обменниках Казахстана доходит до 509 тенге
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,87 тенге, евро – 501,56 тенге, рубля – 6,57 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 463 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 462,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 508,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,35 тенге, продажи – 6,6 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 462 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 508 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,5 тенге.
Стоит отметить, что максимальная стоимость евро при продаже в некоторых обменных пунктах составляет 509 тенге.