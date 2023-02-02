В Минфине прокомментировали закрытие казахстанского торгового представительства в России

В кулуарах Сената Парламента РК заместитель премьер-министра, министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал закрытие казахстанского торгового представительства в России, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению министра, речь идет скорее об оптимизации "излишней структуры".

"На этот счет со стороны Министерства торговли и интеграции заявление уже было. Дополню лишь с той риторикой, что, скорее всего, идет оптимизация излишних структур. Поскольку, когда речь шла о том, что у нас тесные взаимоотношения с Россией, имелось в виду, что есть Евразийская экономическая комиссия". Ерулан Жамаубаев

Он добавил, что представленность Казахстана в ЕЭК, на его взгляд, достаточная.

"Там есть очень компетентные люди по всем направлениям, в том числе по предпринимательской деятельности, которые могут закрыть этот вопрос, находясь в Москве. Есть посольство, численность также достаточная. Есть определенные представители из разных государственных структур. Поэтому вопрос касается исключительно оптимизации структур госслужб". Ерулан Жамаубаев

1 февраля 2023 года Министерство торговли и интеграции информировало о намерении переформатировать торговое сотрудничество в Российской Федерации. В связи с этим в рамках процесса оптимизации работы госорганов с учетом высокого уровня взаимодействия с Российской Федерацией было принято решение об упразднении торгового представительства Казахстана в Российской Федерации.

Как отмечалось, это связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах.



