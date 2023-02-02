ОСДП выдвинула кандидатов на выборы в Мажилис

Общенациональная социал-демократическая партия выдвинула 19 кандидатов по партийному и шесть – по одномандатному списку, сообщает Zakon.kz.

Общенациональная социал-демократическая партия выдвинула своих кандидатов на грядущие выборы в Мажилис. Список возглавил бывший кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев.

"Его предвыборная программа прошлого года включала в себя наиболее важное видение развития нашей страны, полностью отвечала партийной идеологии. В отличие от других партий, которые как политический флюгер по сто раз меняют свою позицию, мы последовательны в своих действий. Поэтому предвыборная программа нашего кандидата должна лечь в основу предвыборной программы на этих выборах". Председатель ОСДП Асхат Рахимжанов

Всего по партийным спискам прошли 19 кандидатов:

Асхат Рахимжанов, председатель ОСДП;



Нурлан Ауесбаев, председатель Астанинского городского филиала ОСДП;

Анаргуль Абенова, председатель Западно-Казахстанского областного филиала ОСДП;

Айдар Алибаев, зампредседателя ОСДП;

Абдукамал Ашимбеков, председатель Туркестанского областного филиала;

Ирина Алимжанова, активист филиала партии ОСДП по Алматы;

Женисгуль Тузбаева, активист филиала партии ОСДП по области Улытау;

Берик Жагипаров, руководитель филиала ОСДП по области Улытау;

Виктор Калгин, председатель Восточно-Казахстанского филиала;

Мирамбек Камалов, зампредседателя ОСДП, председатель Актюбинского областного филиала;

Нуртай Кожаханов, председатель филиала ОСДП в Шымкенте;

Сакен Мынбаев, председатель Мангистауского областного филиала ОСДП;

Максут Насибулов, руководитель молодежного крыла ОСДП;

Нурым Нурылбеков, председатель Алматинского областного филиала ОСДП;

Талгат Омаров, руководитель аппарата ОСДП;

Ажар Сагындыкова, председатель Павлодарского областного филиала ОСДП;

Наурыз Сайлаубаев, активист ОСДП;

Тазабек Самбетбай, зампредседателя ОСДП, председатель Алматинского филиала

Макиля Токсамбаева, председатель Карагандинского областного филиала ОСДП.

По мажоритарной системе пойдут:

Берик Абаев;

Валерий Смокин;

Майнаш Комарова;

Дамир Джаханов;

Нурбек Дауренбеков;

Азамат Кайсин.

"Накопившиеся проблемы в сфере экономики, социальной политики и других важных сферах жизнедеятельности государства сильно тормозят политические преобразования. Эти проблемы требуют скорейшего решения. Нужны смелые действия настоящих патриотов, а не робкие отчеты бюрократов, которые засели в правительстве и парламенте". Асхат Рахимжанов

Он добавил, что партия "уже столкнулась с противодействием".

"Рассматривали несколько мест проведения съезда, но получилось собраться здесь. Административный ресурс уже работает против нас. Нас ждет очень много препятствий, препонов, но мы никогда этого не боялись. Всегда шли и работали. Политическая борьба делает нас только сильнее". Асхат Рахимжанов

19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут 19 марта.

