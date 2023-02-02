ОСДП выдвинула кандидатов на выборы в Мажилис
Zakon.kz
Общенациональная социал-демократическая партия выдвинула 19 кандидатов по партийному и шесть – по одномандатному списку, сообщает Zakon.kz.
Общенациональная социал-демократическая партия выдвинула своих кандидатов на грядущие выборы в Мажилис. Список возглавил бывший кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев.
"Его предвыборная программа прошлого года включала в себя наиболее важное видение развития нашей страны, полностью отвечала партийной идеологии. В отличие от других партий, которые как политический флюгер по сто раз меняют свою позицию, мы последовательны в своих действий. Поэтому предвыборная программа нашего кандидата должна лечь в основу предвыборной программы на этих выборах".Председатель ОСДП Асхат Рахимжанов
Всего по партийным спискам прошли 19 кандидатов:
- Асхат Рахимжанов, председатель ОСДП;
- Нурлан Ауесбаев, председатель Астанинского городского филиала ОСДП;
- Анаргуль Абенова, председатель Западно-Казахстанского областного филиала ОСДП;
- Айдар Алибаев, зампредседателя ОСДП;
- Абдукамал Ашимбеков, председатель Туркестанского областного филиала;
- Ирина Алимжанова, активист филиала партии ОСДП по Алматы;
- Женисгуль Тузбаева, активист филиала партии ОСДП по области Улытау;
- Берик Жагипаров, руководитель филиала ОСДП по области Улытау;
- Виктор Калгин, председатель Восточно-Казахстанского филиала;
- Мирамбек Камалов, зампредседателя ОСДП, председатель Актюбинского областного филиала;
- Нуртай Кожаханов, председатель филиала ОСДП в Шымкенте;
- Сакен Мынбаев, председатель Мангистауского областного филиала ОСДП;
- Максут Насибулов, руководитель молодежного крыла ОСДП;
- Нурым Нурылбеков, председатель Алматинского областного филиала ОСДП;
- Талгат Омаров, руководитель аппарата ОСДП;
- Ажар Сагындыкова, председатель Павлодарского областного филиала ОСДП;
- Наурыз Сайлаубаев, активист ОСДП;
- Тазабек Самбетбай, зампредседателя ОСДП, председатель Алматинского филиала
- Макиля Токсамбаева, председатель Карагандинского областного филиала ОСДП.
По мажоритарной системе пойдут:
- Берик Абаев;
- Валерий Смокин;
- Майнаш Комарова;
- Дамир Джаханов;
- Нурбек Дауренбеков;
- Азамат Кайсин.
"Накопившиеся проблемы в сфере экономики, социальной политики и других важных сферах жизнедеятельности государства сильно тормозят политические преобразования. Эти проблемы требуют скорейшего решения. Нужны смелые действия настоящих патриотов, а не робкие отчеты бюрократов, которые засели в правительстве и парламенте".Асхат Рахимжанов
Он добавил, что партия "уже столкнулась с противодействием".
"Рассматривали несколько мест проведения съезда, но получилось собраться здесь. Административный ресурс уже работает против нас. Нас ждет очень много препятствий, препонов, но мы никогда этого не боялись. Всегда шли и работали. Политическая борьба делает нас только сильнее".Асхат Рахимжанов
19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут 19 марта.
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