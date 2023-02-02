Чего ждать от полнолуния 5 февраля

Полнолуние пройдет 5 февраля в знаке Льва. Это означает, что в жизни людей этот период будет неспокойным, сообщает Zakon.kz.

Предстоящее полнолуние больше будет напоминать блокбастер. Атмосфера этого дня заставит задуматься над важными вопросами. Таролог Галина Янко рассказала, что принесет людям полнолуние 5 февраля.

"Всякий раз, когда планета находится во Льве, ожидайте, что коэффициент драматизма и яркости событий будет повышен. Мы можем заметить, что люди вокруг нас – если не мы сами – ведут себя очень вздорно или даже скандально. Обратите внимание на то, что они могут проявлять себя более артистично", – говорит таролог.

В это время Венера и Марс будут находится в напряженном положении. Этот аспект предвещает конфликты. Люди могут грубить и конфликтовать. В этот день можно почувствовать одиночество. Гордость может помешать примирению, пишет "Вечерняя Москва".

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