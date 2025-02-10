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Советы

Полнолуние и парад планет: как февраль изменит жизнь знаков зодиака

карты гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 17:46 Фото: pexels
Таролог Марианна Басс заявила, что в феврале 2025 года ожидается ряд астрономических и астрологических событий, которые могут оказать влияние на различные знаки зодиака, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в феврале произойдет несколько астрономических событий.

  • Парад планет

Весь февраль на вечернем небе можно будет наблюдать шесть планет: яркую Венеру, Сатурн, Юпитер, Марс, Уран и Нептун. К концу месяца к ним присоединится Меркурий, завершая малый парад планет.

  • Полнолуние в знаке Льва

12 февраля произойдет полнолуние в знаке Льва. Это время акцентирует внимание на самовыражении, творчестве и личных достижениях. Однако оппозиция с Меркурием и квадратура с Ураном могут привести к неожиданным событиям и эмоциональной нестабильности.

К опасным дням февраля относятся следующие даты:

  • 12 февраля: Полнолуние в знаке Льва. Возможны эмоциональные всплески и неожиданные события.
  • 28 февраля: Пик парада планет. Усиленное планетарное влияние может привести к повышенной напряженности и конфликтам.
"В указанные дни рекомендуется проявлять осторожность, избегать важных решений и быть внимательными к своему эмоциональному состоянию".Марианна Басс

Далее специалист рассказала порталу "Гороскоп. Rambler", какое влияние окажут все эти события на знаки зодиака.

Овен

Для вас февраль станет месяцем карьерного роста. Звезды советуют не бояться перемен и смело двигаться вперед.

Телец

Влияние парада планет может вызвать внутреннее напряжение. Рекомендуется уделить внимание эмоциональному состоянию и избегать конфликтов.

Близнецы

Февраль для этого знака обещает стать месяцем информационных бурь и неспокойных ветров. Звезды советуют не распыляться и не пытаться двигаться одновременно в разных направлениях.

Рак

Полнолуние в знаке Льва может затронуть финансовые вопросы. Рекомендуется быть осторожным в тратах и избегать импульсивных покупок.

Лев

Полнолуние в вашем знаке подчеркнет личные достижения и отношения. Однако возможны эмоциональные всплески; старайтесь сохранять баланс.

Дева

Влияние парада планет может привести к переосмыслению целей и приоритетов. Полезно заняться планированием и избегать перегрузок.

Весы

Последний месяц зимы принесет возможности для новых знакомств и социальных взаимодействий. Однако будьте внимательны к своим словам, чтобы избежать недоразумений.

Скорпион

Парад планет может вызвать напряжение в профессиональной сфере. Сохраняйте хладнокровие и избегайте поспешных решений.

Стрелец

Полнолуние в знаке Льва благоприятствует обучению и путешествиям. Однако возможны неожиданные изменения планов; будьте гибкими.

Козерог

Влияние парада планет может затронуть семейные отношения. Старайтесь уделять больше времени близким и избегать конфликтов.

Водолей

Вам февраль принесет новые идеи и возможности. Однако не все из них будут реализуемы; тщательно оценивайте перспективы.

Рыбы

Полнолуние может повлиять на эмоциональное состояние. Рекомендуется практиковать техники релаксации и избегать стрессовых ситуаций.

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Ранее астрологи рассказали, что есть пары, которые обладают настолько мощной энергетикой, что способны преодолеть любые преграды.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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