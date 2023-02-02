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Появились фото и видео подтоплений в Туркестанской области

Появились фото и видео подтоплений в Туркестанской области Фото: пресс-служба МЧС РК
С утра 2 февраля 2023 года в двух городах и трех районах Туркестанской области подтопило дворы и улицы. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана поделились фотографиями и видео с места подтоплений, сообщает Zakon.kz.

Дворовые территории и улицы затопило в Туркестане, Кентау и Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах.

"Количество затопленных дворовых территорий уточняется. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

К работе по откачке и отводу дождевых вод привлечены 56 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, 10 единиц техники, 20 мотопомп. Силами местных исполнительных органов ведутся работы по откачке воды и очистке каналов.

"В связи с фактами подтопления улиц, дворов домов запущена горячая линия ДЧС, проводятся экстренные мероприятия в случае поступления сообщений от населения".Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Также сообщается, что в Туркестанской области продолжается проведение аэровизуального обзора территории Отырарского, Сауранского районов и города Арысь, расположенных вдоль реки Сырдарья.

Появились фото и видео подтоплений в Туркестанской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

"В ходе проверки контролируется состояние населенных пунктов и водоемов, расположенных вблизи реки. В настоящее время уровень водоемов в области находится в норме, создана областная противопаводковая комиссия для наблюдения за состоянием и уровнем всех водоемов".Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

По рекам, протекающим в горной зоне (Кентау, Тюлькубас, Казыгурт, Толеби, Сайрам), учтено в общей сложности 105 паводкоопасных и селеопасных участков, на этих участках расположены 46 населенных пунктов.


Мониторинг опасных участков в данной зоне осуществляется через гидропосты центра "Казгидромет" и ГУ "Казселезащита".

На сегодняшний день на территории области проведены 51 км каналов, 31 км арычно-дельтовых механических очисток. На реке Боген проведены берегоукрепительные, укрепительные работы на 4,2 км, а также углублено и расширено дно 14 км качельских каналов. Оборонительные дамбы вдоль реки Сырдарья на территории Отырарского района укреплены в 10 местах. Работа в этом направлении продолжается.

Появились фото и видео подтоплений в Туркестанской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Личный состав спасательных подразделений Туркестанской области переведен на усиленный вариант несения службы.

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Весна близко: улицы и дворы подтопило в Туркестанской области

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в связи с выпадением с 8:00 2 февраля 2023 года обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды с последующим переливом вниз по склону. Это привело к затоплению дворовых территорий и улиц в Туркестане, Кентау и Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах.

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