Криштиану Роналду заговорил по-арабски

Форвард и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду подбодрил своих одноклубников по-арабски перед полуфинальным поединком Суперкубка Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада", сообщает Zakon.kz.

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Один из операторов перед матчем "Аль-Насра" и "Аль-Иттихада" в подтрибунном помещении сумел захватить момент, как португальский футболист произносит по-арабски ya alla, что в переводе означает призыв к действию. В случае спортивных ситуаций это могло означать призыв к победе.





Однако мотивационная фраза со стороны Криштиану не помогла его коллективу. "Аль-Наср" проиграл со счетом 1:3.



Криштиану Роналду уже месяц, как выступает за саудитов. Он заключил контракт на 2,5 года с зарплатой в 200 млн евро. Португалец провел за клуб уже два матча, в которых пока не отметился результативными действиями.