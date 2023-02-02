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Криштиану Роналду заговорил по-арабски

Футбол Арабская речь Фото: twitter/AlNassrFC_EN
Форвард и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду подбодрил своих одноклубников по-арабски перед полуфинальным поединком Суперкубка Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада", сообщает Zakon.kz.

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Один из операторов перед матчем "Аль-Насра" и "Аль-Иттихада" в подтрибунном помещении сумел захватить момент, как португальский футболист произносит по-арабски ya alla, что в переводе означает призыв к действию. В случае спортивных ситуаций это могло означать призыв к победе. 


Однако мотивационная фраза со стороны Криштиану не помогла его коллективу. "Аль-Наср" проиграл со счетом 1:3.

Криштиану Роналду уже месяц, как выступает за саудитов. Он заключил контракт на 2,5 года с зарплатой в 200 млн евро. Португалец провел за клуб уже два матча, в которых пока не отметился результативными действиями.

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