"Казахтелеком" пригласил бизнес к реформированию закупочных процедур

Телеком-оператор организовал очередную встречу с действующими и потенциальными партнерами, чтобы обсудить актуальные вопросы в сфере закупок. Подобные совещания проходят на регулярной основе, сообщает Zakon.kz.

На прошлогодних встречах компании удалось решить комплекс вопросов относительно цен кабельно-проводниковой продукции, приобретения деревянных опор, мебели и прочего.

"Для себя мы решили, что будем регулярно и в различных форматах встречаться с нашими поставщиками и партнерами, поскольку понимаем, что подобные совещания позволяют сделать процесс по реформированию закупок еще более эффективным и системным. Только в прошлом году мы провели четыре таких конференций, на которых как раз открыто и честно обсудили все самые острые вопросы и получили качественную "обратную связь" от самих непосредственных поставщиков. Кроме того, у нас заведен своеобразный "чек-лист", в котором мы отмечаем уже исправленные моменты и намечаем имеющиеся узкие места или проблемы, которые требуют решения. И такие как сегодня встречи помогают нам посмотреть на закупочные процедуры с другой стороны, глазами самого бизнеса", - отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.

Фото: АО "Казахтелеком"

План закупок "Казахтелекома" корректируется каждый месяц. Утвержденные документы и требования по закупаемой продукции размещаются в открытом доступе на порталах zakup.sk.kz и telecom.kz. По вопросам следует обращаться через WhatsApp по номеру +7 701 428 58 15, почту vopros@telecom.kz или Facebook.



"Такой непосредственный и "живой" диалог позволяет в режиме реального времени оперативно решать возможные проблемы и сложности в закупочных процедурах. В целом в компании никогда не останавливались, и сейчас активно продолжаются работы по совершенствованию и упрощению закупочных процедур, причем одним из главных приоритетов было и остается сделать процесс понятным, прозрачным и доступным для всех игроков рынка. На сегодня уже сделано немало, коллегами проведена колоссальная работа в этом направлении, принят отдельный, пошаговый план, по которому мы двигаемся", - сообщил генеральный директор, директор по проведению закупок "Телеком Комплект" - филиала АО "Казахтелеком" Мирас Байсаков.





Фото: АО "Казахтелеком"

Поступившие в ходе встреч предложения и рекомендации оператор анализирует для дальнейшего внесения изменений в правила закупок и совершенствования системы. К примеру, инициативы поставщиков подтолкнули к созданию внутри подразделения по закупкам дополнительного подразделения - для курирования офтейк-контрактов, категорийных закупок и сервисных моделей.



В прошлом году утвердили новые правила закупок, после чего произошла модернизация работы фонда "Самрук-Казына", в который входит и "Казахтелеком". Так, был доработан функционал по конкурентным способам закупок, предоставлены преференции для малого и среднего бизнеса, добавлены пункты по поддержке отечественных производителей.