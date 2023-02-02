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Клубный чемпионат мира по футболу открыли "Аль-Ахли" и "Окленд"

Футбол Клубный ЧМ-2023 Фото: Instagram/fifaworldcup
В Марокко стартовал клубный чемпионат мира по футболу. В первом раунде турнира египетский "Аль-Ахли" с крупным счетом 3:0 переиграл "Окленд" из Новой Зеландии, сообщает Zakon.kz.

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Счет в этом противостоянии на 45-ой минуте открыл полузащитник сборной Египта и "Аль-Ахли" - Хуссейн эль-Шахат. Еще по одному мячу в свой актив записали Марфан Шериф и Перси Тау.

В следующей встрече клубного чемпионата мира 4 февраля сойдутся клубы "Видад" (Марокко) и "Аль-Хилал" (Саудовская Аравия). Самые титулованные команды этого турнира - мадридский "Реал" и "Фламенго" (Бразилия) - вступят в борьбу со стадии полуфинала.

Последний КЧМ два года назад выиграл лондонский "Челси", который в финале обыграл бразильский "Палмейрас" - 2:1.

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