"Аль-Ахли" сенсационно вышел в полуфинал клубного ЧМ-2023 по футболу

Египетский "Аль-Ахли" обыграл саудовский "Аль-Иттихад" в четвертьфинале клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Саудовской Аравии.Встреча, которая прошла в Джидде, завершилась со счетом 3:1 в пользу египетской команды, сообщает Zakon.kz.

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Египетский клуб стал первым в истории, кому удалось сделать это.

В напряженном матче голы забили футболисты Али Маалул, Хуссейн эль-Шахат и Имам Ашур. В составе "Аль-Иттихада" отличился Карим Бензема. Не обошлось без удалений с поля.

На 90-й минуте красную карточку получил нападающий "Аль-Ахли" Антони Модест.

В полуфинале "Аль-Ахли" сыграет с бразильским "Флуминенсе".

Напомним, что в Саудовской Аравии стартовал клубный чемпионат мира 2023 года по футболу. Недавно в матче открытия турнира местный "Аль-Иттихад" во главе со своим лидером Каримом Бензема обыграл новозеландский "Окленд" со счетом 3:0.