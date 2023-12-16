Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Аль-Ахли" сенсационно вышел в полуфинал клубного ЧМ-2023 по футболу

"Аль-Ахли", чемпионат мира, футбол Фото: Instagram alahli__fc
Египетский "Аль-Ахли" обыграл саудовский "Аль-Иттихад" в четвертьфинале клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Саудовской Аравии.Встреча, которая прошла в Джидде, завершилась со счетом 3:1 в пользу египетской команды, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Египетский клуб стал первым в истории, кому удалось сделать это.

В напряженном матче голы забили футболисты Али Маалул, Хуссейн эль-Шахат и Имам Ашур. В составе "Аль-Иттихада" отличился Карим Бензема. Не обошлось без удалений с поля.

На 90-й минуте красную карточку получил нападающий "Аль-Ахли" Антони Модест.

В полуфинале "Аль-Ахли" сыграет с бразильским "Флуминенсе".

Напомним, что в Саудовской Аравии стартовал клубный чемпионат мира 2023 года по футболу. Недавно в матче открытия турнира местный "Аль-Иттихад" во главе со своим лидером Каримом Бензема обыграл новозеландский "Окленд" со счетом 3:0.

Читайте также

Футбол Доход Лучший
"Реал" заработал больше всех денег в нынешнем сезоне Лиги чемпионов
Лучшего игрока сборной Казахстана по футзалу назвали болельщики
Лучшего игрока сборной Казахстана по футзалу назвали болельщики
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов выиграл главный бой турнира от IBA
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов выиграл главный бой турнира от IBA
Николай Ежелев
Египет
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
снег в Алматы
Морозы отступят, но снег продолжит идти: погода на неделю в Алматы
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
МВД Казахстан елка сруб
Штрафы и лишение свободы: МВД сделало важное заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: