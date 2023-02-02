В ОСДП уверены, что пройдут в Мажилис

Председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов считает, что ОСДП достаточно хорошо зарекомендовала себя в работе с населением, сообщает Zakon.kz.

Асхат Рахимжанов считает, что члены партии пройдут в Мажилис на предстоящих выборах. В кулуарах съезда ОСДП он выразил уверенность в том, что партия хорошо себя проявила, в том числе на международном уровне.

"Минимум мы точно должны набрать, мы рассчитываем на это, мы в этом уверены и будем прилагать все усилия. За это время, за последние два-три года нами проделана очень большая работа, партия себя достаточно хорошо зарекомендовала в работе с населением, защищали, поднимали очень важные вопросы. И на международном уровне мы тоже себя проявили". Асхат Рахимжанов

Глава ОСДП напомнил, почему партия бойкотировала прошлые выборы в Мажилис.

"На то были очень серьезные причины. Во-первых, законодательство (тогда. - Прим. ред.) не было изменено. Это основной пункт, который мы выдвигали, что когда будут проведены вот эти преобразования в выборное законодательство, мы будем участвовать. Это возымело свой эффект. Естественно, наши прогнозы и действия, как сейчас показывает история, были правильными и действенными". Асхат Рахимжанов

Единственным своим конкурентом ОСДП считает партию Amanat, потому что она "по традиции использует все административные ресурсы и они у нее очень большие: человеческие, информационные". Другие партии, по мнению Асхата Рахимжанова, конкуренцию составить не могут.

Но он положительно высказался о новых партиях, которые начали регистрироваться.

"Мы всегда выступали за плюрализм, и я со многими людьми разговаривал. Как социал-демократы мы должны выступать за плюрализм, мы не можем кого-то дискриминировать по каким-то вопросам. Каждый гражданин имеет право вступать в партию, регистрироваться, проводить свою политику, участвовать в политической жизни страны". Асхат Рахимжанов

Глава ОСДП считает, что у нового Парламента будет новая функциональная нагрузка, и за этим будет интересно наблюдать. Смешанная система выборов, по его мнению, обеспечит зависимость избранных депутатов от избирателей, то есть усилится ответственность Парламента перед казахстанцами.

Ранее сообщалось, что Общенациональная социал-демократическая партия выдвинула на предстоящие выборы в Мажилис 19 кандидатов по партийному и шесть по одномандатному списку.

