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Доллар подешевел на торгах 2 февраля

торги на бирже Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,92 тенге, снизившись на 0,88 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 68,53 тенге (+0,28).

Торгов по евро не проводилось. По рублю не завершились. Курс евро установлен Нацбанком в 501,56 тенге, рубля – 6,57 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459-462,5 тенге, евро – по 501,5-507 тенге, российские рубли – по 6,35-6,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть немного подросли в ходе торгов 1 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,49%, до 83,25 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,63%, до 76,89 долларов за баррель.

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