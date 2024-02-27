Доллар еще подешевел на торгах 27 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,89 тенге, снизившись на 0,73 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 62,16 тенге (-0,33).

Нацбанк установил курс евро в 487,67 тенге, рубля – 4,86 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,9-452,1 тенге, евро – по 488-492 тенге, российские рубли – по 4,79-4,91 тенге.

Между тем мировые цены продолжают снижаться на торгах 27 февраля.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,18%, до 81,82 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,23%, до 77,76 долларов за баррель.