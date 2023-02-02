Депутат предлагает ввести наказание, если у компаний нет контроля за сточными водами

Депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина рассказала, как можно решить экологические проблемы в регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Ольга Булавкина в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сообщила, что на сегодняшний день, экологическая ситуация, сложившаяся в ряде регионов страны, несет реальную угрозу здоровью населения. В пример она привела Усть-Каменогорск, где проживает 350 тысяч человек и размещены 23 предприятия первой категории, относящиеся к первому - второму классам особых и опасных производств.

"Общий валовый выброс в атмосферу составляет 158,7 тысяч тонн в год... Наибольшую долю выбросов дают крупные промышленные гиганты, а также Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ. Доля выбросов составляет 45 тысяч тонн в год. По городу в автономном режиме работают 89 котельных, общая масса выбросов от которых 10 тысяч тонн/год. К таким субъектам относятся пекарни, производственные цеха, мелкие маслобойни, гостиницы. Ежегодно, за отопительный сезон частным сектором сжигается порядка 234 тыс. тонн угля, общая масса выбросов от которых составляет 15 тысяч тонн год". Сенатор Ольга Булавкина

В этой связи депутат просит правительство рассмотреть вопрос строительства в городе Усть-Каменогорск новой тепловой электростанции, так как "имеющаяся ТЭЦ эксплуатируется уже более 70 лет и, при этом, мощностей этой ТЭЦ критически не хватает, а износ оборудования достигает высоких пределов".





Депутат также предлагает разработать и утвердить Требования к контролю качества нефтепродуктов и твердого топлива (угля), реализуемого для населения и ТЭЦ, рассмотреть возможность возврата ночного тарифа на электроэнергию для частного сектора, что позволит в отопительный сезон уменьшить потребление твердого топлива при печном отоплении, а также рассмотреть вопрос ответственности за отказ от внедрения крупными промышленными предприятиями автоматизированных систем мониторинга за дымовыми газами и сточными водами.



