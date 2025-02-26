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Общество

Усилить контроль за использованием АСП предлагает депутат

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 15:31 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Мукаш Искандиров на пленарном заседании палаты 26 февраля рассказал о недочетах при назначении адресной социальной помощи (АСП), передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен в своем запросе на имя министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой отметил, что в Казахстане гражданам с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности предусмотрена государственная адресная социальная помощь. Она, по его словам, предназначена как средство поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

"Однако на практике она все чаще превращается в фактор, сдерживающий развитие и трудовую активность. Следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи, в том числе и состоятельные. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта", – сказал Мукаш Искандиров.

В целом, по его данным, система АСП создает парадоксальную ситуацию: вместо временной поддержки она становится средством существования.

"Многие семьи, чтобы сохранить пособия, фиктивно разводятся или скрывают доходы. Контроль благосостояния ведется по формальным критериям. Действующая система АСП не решает проблему бедности, а лишь закрепляет зависимость от государства. Для того, чтобы социальная помощь действительно помогала гражданам выйти из трудных ситуаций, а не стала препятствием для развития и средством зависимости, подходы необходимо кардинально пересмотреть", – считает Мукаш Ескендиров.

В целях повышения эффективности адресной социальной помощи парламентарий предлагает усилить контроль за целевым использованием помощи. В том числе внедрить механизмы мониторинга и оценки эффективности предоставляемой поддержки, чтобы предотвратить неправомерное использование средств и обеспечить их адресное распределение.

Указал он и на необходимость реформировать систему АСП за счет перехода к более целевым пособиям, направленным на решение конкретных потребностей. Например, расходы на образование, медицинское обслуживание, жилье. Что, по мнению депутата, позволит уйти от модели, поддерживающей лишь статус малоимущего.

28 января 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство проявляет чрезмерную осторожность в вопросе адресной социальной помощи от государства.

Мадина Мамырханова
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