На большей части Казахстана ожидаются сильный дождь и снег

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 3 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть республики будет находиться под влиянием южного циклона, и атмосферных фронтальных разделов связанных с ним, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды.

"На юге, юго-востоке и юго-западе временами сильный дождь и снег, гололед, усиление ветра. Лишь северные, северо-западные регионы РК по-прежнему находятся под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков". РГП "Казгидромет"

По республике ожидается туман.

В горных районах Алматинской, днем на западе Мангистауской, ночью в горных районах Туркестанской, Жетысуской, Жамбылской областей ожидаются сильный дождь и снег.