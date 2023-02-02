Многомиллионные товарные кредиты оформляли на алматинцев

Двое мужчин оформляли многомиллионные товарные кредиты. Как рассказали в департаменте полиции Алматы, итог деятельности друзей-мошенников - 173 обманутых человека и ущерб, который исчисляется миллионами тенге, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники распространяли информацию о получении крупных кредитов под маленький процент. Гражданам предлагалась помощь для получения крупного кредита под 6% годовых. Но для “чистой истории”, прежде необходимо было взять любой товарный кредит и быстро его погасить, продав “купленный” товар. Этот товар друзья забирали себе, продавали и делили между собой прибыль.

Установлено 173 факта мошенничества.



"Можно посчитать и сумму ущерба, если с каждого потерпевшего “пара” получала выгоду от 1,5 до 2 млн тенге. Все эпизоды объединены в одно производство. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ч.3 статьи 190 УК РК", – сказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Почти год мужчинам удавалось обманывать алматинцев. Подозреваемые задержаны.

Около 50 паломников из Алматы и Шымкента стали жертвами мошенников, которые обещали путевки в Мекку и Медину.

