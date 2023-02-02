В Алматы началось заседание глав правительств стран ЕАЭС

В Алматы проходит заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе с участием глав правительств пяти стран, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Открыл заседание премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Глава казахстанского правительства отметил, что на сегодняшнем заседании будут намечены перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

"Сегодня мы в узком составе обсудим важные для наших стран вопросы. А также наметим перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ЕАЭС. Уверен, что принятые решения внесут весомый вклад и придадут новый импульс для дальнейшего развития нашей организации". Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Он также пожелал удачи премьер-министру России Михаилу Мишустину в председательствовании в этом году.

Фото: Zakon.kz

Глава российского правительства, выступая на заседании, заявил, что Россия обеспечит преемственность курса, направленного на укрепление интеграционного строительства.



Он также зачитал обращение президента России Владимира Путина.

"Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что Союз уверенно развивается и наглядно демонстрирует свою эффективность и востребованность. Абсолютный объем взаимной торговли государств за время его существования увеличился более чем в 1,5 раза. Во внутреннем торговом обороте поступательно повышается доля несырьевых товаров, соответственно, с высокой добавленной стоимостью", – сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, несмотря на внешнее давление и непростую международную конъюнктуру, Союз действует слаженно и эффективно, на основе взаимной поддержке готов своевременно решать возникающие задачи. Такой подход позволяет сохранять стабильность.

Фото: Zakon.kz

"В качестве приоритетов председательства президент России обозначил развитие технологического потенциала "пятерки", достижение подлинной независимости в этой области. Необходимо также активизировать взаимодействие в сфере цифровой трансформации, при этом на общем рынке Союза должны быть обеспечены условия для запуска новых, высокотехнологичных предприятий, внедрение современных решений в производственный процесс. Не менее важно вести политику в области продовольственной безопасности. Следует продолжить принимать совместные решения по созданию общих энергетических рынков. Вместе мы должны снизить экономические риски, к которым приводят использование валют недружественных стран". Михаил Мишустин

Еще один приоритет – формирование новой транспортно-логистической инфраструктуры, а также выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества Союза с внешними партнерами и международными объединениями.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

"Мы готовы к тесному и конструктивному взаимодействию с партнерами и Евразийской экономической комиссией для практической реализации приоритетов российского председательства. Наши страны уже не одно десятилетие работают по разным направлениям. И сейчас особенно важно укреплять практическое сотрудничество". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

В заседании также принимали участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комисси Михаил Мясникович.