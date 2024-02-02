Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС

В Алматы состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, в нем приняли участие главы правительств Армении Никол Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, Казахстана – Алихан Смаилов, России – Михаил Мишустин, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев и председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, план мероприятий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли и вопрос внесения изменений в перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта", – говорится в сообщении.

Наряду с этим участники рассмотрели макроэкономическую ситуацию в странах ЕАЭС и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития.

Алихан Смаилов напомнил, что в текущем году отмечается 10-летие с момента подписания Договора о ЕАЭС. Сегодня это динамично развивающееся интеграционное объединение с населением 190 млн человек, рынком труда – свыше 93 млн человек и ВВП – $2,7 трлн. При этом взаимная торговля государств-членов с 2015 по 2022 год выросла в два раза и достигла $85 млрд.

"Знаковым событием прошедшего года стало принятие Декларации "Евразийский экономический путь". Этот документ определяет ключевые направления интеграционных процессов на евразийском пространстве на ближайшие 5 лет. Реализация Декларации позволит создать условия для развития наших экономик. Предстоит приложить максимум усилий для реализации конкретных экономических проектов", – сказал премьер-министр.

Как отметил глава правительства, ЕАЭС находится на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга, что всегда являлось конкурентным преимуществом данного региона.

"Казахстан придает особое значение развитию транзитно-транспортной инфраструктуры. За последние 15 лет наша страна направила на эти цели более $35 млрд. Запущены логистический центр в Ляньюньгане, сухой порт "Хоргос", транзитная магистраль "Западная Европа – Западный Китай", ж/д коридор из Китая в Иран. Проведена модернизация каспийских морских портов "Курык" и "Актау", – озвучил Алихан Смаилов.

Он также добавил, что начато строительство новых железных дорог "Бахты – Аягоз", "Дарбаза – Мактаарал", обводной линии вокруг станции "Алматы" и уже прокладываются вторые пути на участке "Достык – Мойынты".

Кроме того, дан старт возведению казахстанского терминала в китайском Сиане. Совместно с российской, туркменской, индийской и иранской сторонами проводятся работы по синхронному развитию восточного маршрута коридора "Север – Юг".

"Считаем важным и далее повышать пропускную способность международных коридоров, логистических терминалов и пунктов пропуска наших стран. Приглашаю все страны ЕАЭС к реализации совместных проектов по развитию транзитно-транспортной инфраструктуры", – сказал премьер-министр.

Вместе с тем он сообщил, что для укрепления сотрудничества в промышленной кооперации с текущего года будет запущен механизм финансового содействия совместным проектам. Он позволит реализовывать стратегические проекты, эффективно продвигать инициативы бизнеса, увеличивать взаимные инвестиции и создавать новые рабочие места.

"Реализация крупных промышленных кооперационных проектов обеспечит развитие технологического потенциала государств-членов. Считаю важным и дальше расширять инструменты финансовой поддержки совместных инициатив", – отметил Алихан Смаилов.

Глава правительства подчеркнул, что фундаментом интеграционного объединения остается реализация "четырех свобод" и базовых принципов Договора о ЕАЭС.

"Наши экспортеры зачастую сталкиваются со случаями скрытых ограничений. Поэтому актуальным для нас остается вопрос реализации одной из четырех свобод – свободы движения товаров. Необходимо сформировать общий безбарьерный рынок и обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны. Этому должна содействовать цифровизация всех основных процессов", – обозначил он.

По словам премьер-министра, международная повестка является важной с точки зрения расширения рынков сбыта. Поэтому важно активизировать диалог с третьими странами и международными организациями, представляющий взаимный экономический интерес.

"Партнеры должны знать о наших преимуществах. Видится важным привлечение третьих стран к участию в отдельных инфраструктурных проектах ЕАЭС. Комиссии нужно поработать с перечнем проектов, к которым можно привлечь заинтересованные страны", – сказал Алихан Смаилов.

В заключение он отметил, что, согласно прогнозу Всемирного банка, в 2024 году темпы роста мировой экономики продолжат замедляться и снизятся до 2,4%.

"Умение адаптироваться к вызовам как на национальном уровне, так и в масштабе ЕАЭС, сегодня является важным фактором успеха нашей Организации", – подчеркнул премьер-министр.

По итогам заседания участники подписали ряд соответствующих документов.

Ранее Алихан Смаилов призвал страны ЕАЭС обеспечить свободу движения товаров.