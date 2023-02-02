В Таразе освободили женщину, убившую бывшего мужа

В Таразе женщина во время самообороны смертельно ранила бывшего мужа. Ее осудили по статье "Убийство" на восемь лет. Сегодня, 2 февраля, апелляционный суд изменил приговор и женщину освободили, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила правозащитница Дина Смаилова, суд переквалифицировал дело на статью 112 УК РК - превышение пределов допустимой обороны, и постановил выпустить осужденную из-под стражи.

В ноябре 2022 года мать троих детей Елену Выродову осудили на 8 лет за убийство бывшего мужа при самообороне.



Как сообщала Смаилова в соцсетях, летом мужчина пришел к ней домой. Женщины не было дома, сын открыл дверь.

"Он остался пить алкоголь, отмечать свой день рождения, а сын ушел на тренировку. Когда женщина пришла с работы, она потребовала, чтобы он ушел, но начался скандал. Мужчина сильно избил бывшую жену, начал душить, схватил нож, но он сломался. Потом женщина, вынуждена была себя защищать, она взяла другой нож, просила не приближаться, но он все равно напал на нее. Нож попал в живот. Он успокоился, пошел на балкон, сел на стул чуть позже он скончался. Женщина вызвала полицию, ее сразу арестовали", - писала правозащитница.

Родные рассказывали, что даже после развода экс-супруг не оставлял женщину в покое. Были и избиения, и угрозы лишить жизни.

31 января в Алматы мужчина убил свою жену и сам застрелился. Как считают соседи, причиной семейной трагедии может быть ревность или перспективы развода.