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В Петропавловске машина ездила по городу с торчащими из багажника ногами

нарушение Фото: polisia.kz
В соцсети распространилось видео, на котором запечатлена автомашина, из багажника которой видны обутые мужские ноги. Полицейские Петропавловска нашли водителя, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП СКО, стражи порядка задержали 22-летнего водителя автомашины ВАЗ-2112.

"В отношении горожанина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации ТС", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что с молодым человеком проведена профилактическая беседа.

Отметим, что 11 января в Алматы по проспекту Рыскулова водитель автомобиля марки Lada проехал по встречке. Видео тоже попало в Казнет. В итоге правонарушителя нашли и наказали.

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