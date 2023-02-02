В Петропавловске машина ездила по городу с торчащими из багажника ногами

Фото: polisia.kz

В соцсети распространилось видео, на котором запечатлена автомашина, из багажника которой видны обутые мужские ноги. Полицейские Петропавловска нашли водителя, сообщает Zakon.kz.

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