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Водители троллейбусов подрались в Алматы

драка водителей в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 21:33 Фото: pexels
В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как два водителя троллейбусов подрались на остановке в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Пассажиры пытались разнять конфликтующих мужчин.

Инцидент прокомментировали в полиции города.

"По факту мелкого хулиганства сотрудниками Управления полиции Алмалинского района возбуждено административное производство. Его материалы будут направлены в суд. Вместе с тем, отметим, что ранее в полицию сигналов о данном происшествии не поступало". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Схожая ситуация произошла в 2022 году в Актау. Тогда водители не поделили дорогу и тоже устроили драку.

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