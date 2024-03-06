Водители троллейбусов подрались в Алматы
Фото: pexels
В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как два водителя троллейбусов подрались на остановке в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Пассажиры пытались разнять конфликтующих мужчин.
Инцидент прокомментировали в полиции города.
"По факту мелкого хулиганства сотрудниками Управления полиции Алмалинского района возбуждено административное производство. Его материалы будут направлены в суд. Вместе с тем, отметим, что ранее в полицию сигналов о данном происшествии не поступало". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы
Схожая ситуация произошла в 2022 году в Актау. Тогда водители не поделили дорогу и тоже устроили драку.
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