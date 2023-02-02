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Алматинец провалился в овраг на Шымбулаке

полицейские вызволили из оврага мужчину Фото: Zakon.kz
Известно, что пострадавший работает курьером. Молодой человек решил подышать горным воздухом и поднялся в ущелье на Шымбулаке. Однако прогулка едва не закончилась трагедией, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, 1 февраля около 19:00 на пульт службы 102 позвонил молодой мужчина, который сообщил, что, находясь в горах, провалился в овраг и самостоятельно выбраться не смог.

Молодой человек отправил геолокацию, пояснив, что в его телефоне скоро закончится заряд аккумулятора.

"Первым на тревожное сообщение отреагировал старший лейтенант полиции Ануар Кашибаев. Мы вместе со старшим участковым инспектором Дарханом Сари отправились на поиски. Поиски парня затруднялись плохой видимостью, мы ориентировались на звуки. В какой-то момент услышали крики о помощи, они доносились снизу. Неподалеку оттуда стоял мопед. Молодой человек был в панике, к этому времени он сильно замерз".Участковый инспектор Асхат Рысбеков

Стражам порядка удалось вызволить пострадавшего. Мужчина был доставлен в больницу.

В полиции в очередной раз напомнили гражданам о мерах предосторожности и личной безопасности во время похода в горы.

29 января рано утром на территории высокогорного горнолыжного курорта Шымбулак произошел пожар в одном из рестобаров.

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Анастасия Беньяминова
Шымбулак
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