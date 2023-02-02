В Алматы осудили двух поваров крупных ресторанов за наркопреступления

В Алматы суд вынес приговор двум поварам крупных ресторанов за наркопреступления, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, о задержании наркосбытчиков, конспирировавших свою преступную деятельность под работой в общепите, сообщалось в мае 2022 года.



"Тогда повар одного из элитных ресторанов, гражданин М., 1973 года рождения, был задержан на рабочем месте, после того как, нами был произведен оперативный закуп гашиша. При обыске по месту жительства подозреваемого также обнаружили гашиш в двух спичечных коробках и круглый сверток со спрессованным гашишем. В другом случае наркосбытом промышляла повар – женщина. По месту жительства гражданка Д., 1980 года рождения, в Карасайском районе Алматинской области, обнаружен пакет с порошкообразным веществом", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Ерлан Алмагамбетов.

Приговорами судов Ауэзовского и Алмалинского районов, наркодельцы признаны виновным по ч. 3 ст. 296 "Незаконные изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере" и ч.1 ст. 297 "Незаконные изготовление и хранение наркотических средств в целях сбыта" УК РК. Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.



