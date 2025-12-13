#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.38
612.6
6.54
Общество

Почти 30 иностранцев осудили в Алматы за наркопреступления с начала года

запрещенные вещества, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 10:47 Фото: МВД РК
В Алматы с начала года выявлено порядка 600 наркопреступлений, более 260 из которых связаны со сбытом запрещенных веществ, сообщает Zakon.kz.

К уголовной ответственности по различным статьям, связанным с наркотиками, привлечено свыше 440 человек, включая 28 иностранных граждан, рассказали в МВД.

"Мы фиксируем все виды наркопреступлений, включая бесконтактные схемы распространения через тайники и электронные платежи. За отчетный период задержано 91 лицо, причастное к закладкам. Ликвидированы две лаборатории синтетических наркотиков, изъято оборудование и прекурсоры на крупные суммы", – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

Совместно с финансовыми структурами заблокировали более 1,5 тысячи банковских карт и свыше 1 тысячи криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приостановлены операции на сумму более 68 млн тенге.

За этот год полиция провела около 950 антинаркотических мероприятий в учебных заведениях, организованы лекции, конкурсы и флешмобы. На информационных платформах, в СМИ и на уличных экранах города размещено более 1400 антинаркотических материалов, в том числе видеоролики проекта “Наркостоп”.

"Наша работа строится по трем направлениям: выявление и пресечение преступной деятельности, блокировка финансовых каналов, профилактика и информирование населения. Мы продолжаем активные меры, чтобы стабилизировать наркоситуацию и защитить здоровье и будущее жителей Алматы", – добавил Мурат Жумабаев.

Полиция города призывает граждан быть внимательными, сообщать о подозрительных фактах и активно участвовать в профилактике наркопреступлений.

Ранее в Алматы задержали организаторов интернет-магазина "психотропов".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Алматы осудили двух поваров крупных ресторанов за наркопреступления
19:31, 02 февраля 2023
В Алматы осудили двух поваров крупных ресторанов за наркопреступления
Более 20 наркопреступлений зарегистрировано в Жетысуской области с начала года
18:14, 30 мая 2024
Более 20 наркопреступлений зарегистрировано в Жетысуской области с начала года
Как анонимно сообщить о наркопреступлениях в Казахстане
08:30, 29 апреля 2025
Как анонимно сообщить о наркопреступлениях в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: