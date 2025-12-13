Почти 30 иностранцев осудили в Алматы за наркопреступления с начала года

В Алматы с начала года выявлено порядка 600 наркопреступлений, более 260 из которых связаны со сбытом запрещенных веществ, сообщает Zakon.kz.

К уголовной ответственности по различным статьям, связанным с наркотиками, привлечено свыше 440 человек, включая 28 иностранных граждан, рассказали в МВД.

"Мы фиксируем все виды наркопреступлений, включая бесконтактные схемы распространения через тайники и электронные платежи. За отчетный период задержано 91 лицо, причастное к закладкам. Ликвидированы две лаборатории синтетических наркотиков, изъято оборудование и прекурсоры на крупные суммы", – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

Совместно с финансовыми структурами заблокировали более 1,5 тысячи банковских карт и свыше 1 тысячи криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приостановлены операции на сумму более 68 млн тенге.

За этот год полиция провела около 950 антинаркотических мероприятий в учебных заведениях, организованы лекции, конкурсы и флешмобы. На информационных платформах, в СМИ и на уличных экранах города размещено более 1400 антинаркотических материалов, в том числе видеоролики проекта “Наркостоп”.

"Наша работа строится по трем направлениям: выявление и пресечение преступной деятельности, блокировка финансовых каналов, профилактика и информирование населения. Мы продолжаем активные меры, чтобы стабилизировать наркоситуацию и защитить здоровье и будущее жителей Алматы", – добавил Мурат Жумабаев.

Полиция города призывает граждан быть внимательными, сообщать о подозрительных фактах и активно участвовать в профилактике наркопреступлений.

Ранее в Алматы задержали организаторов интернет-магазина "психотропов".