Казахстанский нефтяник назначен советником вице-премьера Грузии

В качестве советника вице-премьера – министра экономики и устойчивого развития избран международный эксперт Жакып Марабаев, который будет участвовать в разработке ряда государственных стратегических программ в нефтегазовой и энергетической сферах, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Вице-премьер-министр – министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвилли отметил высокую компетентность, безупречную репутацию и достижения казахстанского топ-руководителя.

Жакып Марабаев – известный руководитель в энергетической отрасли Казахстана.

Занимал руководящие посты нефтегазовых компаний, таких как: "КазахстанКаспийШельф", "КазТрансОйл", "ННК "Казахойл", "РД "КазМунайГаз", "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В". До недавнего времени занимал пост заместителя председателя правления по производству АО "НК "КазМунайГаз".

С 2019 по 2022 год принимал активное участие в проектах поразвитию энергетических инициатив, таких как ВИЭ (возобновляемые источники энергии), Green Energy, ESG "Экология, социальная политика и корпоративное управление".

Марабаев прошел международную программу подготовки топ-менеджмента в TotalEnergies, окончил курс MBA для руководителей во французскоминституте нефти (IFP), после чего работал во Франции, Великобритании и Африке, где участвовал в принятии стратегических решений по коммерческим и техническим вопросам.

Отметим, что в ноябре 2022 года в Алматы были выбраны 5 лучших директоров по персоналу в Казахстане.