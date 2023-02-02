Казахстанский нефтяник назначен советником вице-премьера Грузии
Об этом сообщается на сайте Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Вице-премьер-министр – министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвилли отметил высокую компетентность, безупречную репутацию и достижения казахстанского топ-руководителя.
Жакып Марабаев – известный руководитель в энергетической отрасли Казахстана.
Занимал руководящие посты нефтегазовых компаний, таких как: "КазахстанКаспийШельф", "КазТрансОйл", "ННК "Казахойл", "РД "КазМунайГаз", "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В". До недавнего времени занимал пост заместителя председателя правления по производству АО "НК "КазМунайГаз".
С 2019 по 2022 год принимал активное участие в проектах поразвитию энергетических инициатив, таких как ВИЭ (возобновляемые источники энергии), Green Energy, ESG "Экология, социальная политика и корпоративное управление".
Марабаев прошел международную программу подготовки топ-менеджмента в TotalEnergies, окончил курс MBA для руководителей во французскоминституте нефти (IFP), после чего работал во Франции, Великобритании и Африке, где участвовал в принятии стратегических решений по коммерческим и техническим вопросам.
Отметим, что в ноябре 2022 года в Алматы были выбраны 5 лучших директоров по персоналу в Казахстане.