Знаменитый сурок Фил предсказал приход весны

Знаменитый сурок Фил из Пенсильвании сделал прогноз на весну. Животное проснулось утром и увидело свою тень, сообщает Zakon.kz.

Тень зверька означает, что зима продлится еще 6 недель, пишет ABC News.

Каждый год 2 февраля в США традиционно отмечается День сурка.

Эта история берет свое начало еще с Древнего Рима. 2 февраля там отмечался День ежа. Прогноз погоды определяли по поведению колючего животного, который видел или не видел свою тень.

Так традиция перекочевала в Соединенные Штаты. В новых условиях метеоролога заменил сурок.

До 1880-х годов День сурка был только приметой, но с февраля 1886 года в Панксатони (штат Пенсильвания) в газете появилась шутливая заметка: "Сегодня День сурка, и, согласно данным, полученным нашими корреспондентами, зверек не увидел свою тень. Значит, скоро наступит весна".





Также было сказано, что лучше всего животное предсказывает погоду на Индюшачьей горке на окраине города. Так в 1888 году появился домик для сурка на Индюшачьей горке.



Кстати, сурка сначала звали Пит, а только потом он стал Филом.

С тех пор каждый год 2 февраля проходит церемония "предсказания" весны. Сон животного прерывают еще ночью громкой музыкой и грохотом фейерверков.

Утром в 7:25 на глазах у зевак члены "Клуба друзей Фила" в смокингах и цилиндрах вытаскивают сурка из норки, и он делает прогноз.