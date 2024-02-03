Сурок Фил предсказал приход весны

2 февраля сурок Фил из городка Панксатони в Пенсильвании, выйдя из норы после зимней спячки, не увидел свою тень и был спокоен. А вот если бы сурок увидел свою тень и испугался, то это предвещало бы еще шесть недель зимы, сообщает Zakon.kz.

В этом году обряд привлек около 10 тысяч зрителей. А как он проходит, мы знаем наизусть – благодаря фильму "День сурка".

Телеканал Fox News, который вел трансляцию, отметил, что Фил чаще предсказывает продолжение зимы, чем раннюю весну, впрочем, сурок бывал прав лишь в 39% своих прогнозов.

День сурка, 2 февраля, это середина астрономической зимы между днями зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия.

Эта история берет свое начало еще с Древнего Рима. 2 февраля там отмечался День ежа. Прогноз погоды определяли по поведению колючего животного, который видел или не видел свою тень.

Так традиция перекочевала в Соединенные Штаты. В новых условиях метеоролога заменил сурок.

До 1880-х годов День сурка был только приметой, но с февраля 1886 года в Панксатони (штат Пенсильвания) в газете появилась шутливая заметка: "Сегодня День сурка, и, согласно данным, полученным нашими корреспондентами, зверек не увидел свою тень. Значит, скоро наступит весна".

Кстати, сурка сначала звали Пит, а только потом он стал Филом.

С тех пор каждый год 2 февраля проходит церемония "предсказания" весны. Сон животного прерывают еще ночью громкой музыкой и грохотом фейерверков.

Утром в 7:25 на глазах у зевак члены "Клуба друзей Фила" в смокингах и цилиндрах вытаскивают сурка из норки, и он делает прогноз.



