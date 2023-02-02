Страховой рынок Казахстана в 2024 году ждут изменения по трем направлениям

Казахстанский страховой рынок ожидают изменения сразу по трем направлениям в 2024 году: в иншуртех, регтех и субтех. Об этом говорили участники панельной сессии "Развитие рынка страхования за счет цифровых решений" на форуме Digital Almaty 2023, сообщает Zakon.kz.

Одно из трех направлений затронет внедрение процедуры онлайн регулирования страховых случаев. Подробнее о трех направлениях, которые ожидает рынок страхования, рассказала директор Департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Асель Амирбаева.



"В настоящее время отрасль страхования переживает фазу активной цифровизации, трансформацию самой отрасли, и эти тренды уже были заложены в стратегических документах Национального банка и АРРФР. Это касается развития финансовых технологий и инноваций до 2025 года", – рассказала Асель Амирбаева в рамках панельной сессии "Развитие рынка страхования за счет цифровых решений" на форуме Digital Almaty 2023.

Иншуртех: оптимизация отрасли

Основными направлениями в области цифровизации, по словам спикера, станут: иншуртех, регтех и субтех.

"Иншуртех – это технологии, которые позволяют обеспечивать онлайн- сервисы, маркетплейсы, приложения для взаимодействии страховых организаций с потребителями цифровых услуг. И данные маркетплейсы, приложения и онлайн-сервисы должны позволить оптимизировать финансовые временные ресурсы при оказании страховых услуг как для самих участников страховых организаций, так и для потребителей", – пояснила Асель Амирбаева.

При анализе этих площадок регулятор сможет отслеживать качество страховых продуктов, их виды, ценообразование, условия продуктов страхования и т.д.

Асель Амирбаева также напомнила, что первый шаг к "оцифровке" отрасли был сделан в 2019 году, когда были разработаны онлайн-сервисы по заключению договоров по самому массовому виду страхования ОГПО ВТС, с помощью которых можно заключить в онлайн-режиме договор страхования, получить его в электронной форме и не использовать его бумажную версию.

"Для страхового рынка пришло время внедрить процедуру онлайн урегулирования страхового случая и онлайн-выплат. В этом направлении регулятор на законодательном уровне уже прописал и дал возможность страховым организациям развернуть на своих платформах эти онлайн-сервисы. У страховых организаций есть конкурентное преимущество внедрить такие сервисы для клиентов", – прокомментировала директор Департамента страхового рынка АРРФР.

Предусмотрено, что страховые компании смогут получать информацию для внедрения онлайн-сервисов из государственных баз данных, архитектура которых выстроена на принципе Open API путем обмена с единой страховой базой данных (ЕСБД). Все это должно позволить быстро зафиксировать страховой случай. К слову, первым видом страхования, для которого будет применяться данная процедура, также станет ОГПО ВТС.

Спикер пояснила, что упрощенный порядок урегулирования страховых выплат, или европротокол, будет внедрен в Казахстане с 1 января 2024 года. В рамках этой нормы при наступлении ДТП будет автоматически лимитирована страховая выплата в размере 100 МРП.

"Страховая организация с 1 января 2024 года должна будет обеспечить сервис онлайн урегулирования выплат не только в рамках европротокола, но и в целом. Эти сервисы должны быть максимально понятны и доступны для клиента, чтобы не было обратного эффекта, что это все сложно. Подобные онлайн-сервисы должны быть направлены на упрощение этих процедур, охват потребителей и конкурентное преимущество по качеству этих сервисов будет позволять развивать и повышать доверие клиентов к страховому сектору", – отметила Асель Амирбаева.





Фото: Zakon.kz





"Основная цель иншуртех – это человекоцентричность. Когда все технологии сделаны для того, чтобы человек мог проактивно получать все блага цифрового мира. Поэтому важно чтобы страховые организации подошли к этому достаточно серьезно. С нашей стороны также решено уже много вопросов для того, чтобы компании могли это развивать", – отметила представитель АРРФР.

Регтех – технологии обработки данных

Второе направление, предусмотренное в рамках стратегических документов, – регтех. Эти технологии позволяют собирать и обрабатывать большие объемы данных, необходимые для анализа, оценки страхования и актуарных расчетов, которые являются ключевыми в страховании.

"Без анализа, статистики никакие цены, риски или резервы невозможно посчитать. На наш взгляд, это основа, которая должна быть. В Казахстане с 2007 года была создана база данных, а с 2022 года все виды страхования, как обязательные, так и добровольные "заливаются" в эту базу", – отметила Асель Амирбаева.

В качестве приоритетного вида страхования в рамках регтеха предусмотрен принцип так называемого гибкого тарифа по основному виду страхования ОГПО ВТС. В чем особенность гибкого тарифа? На данный момент тарифы на страхование регулируются законом "О страховании". Расчеты по ним производились еще в 2007 году.

"Прошло 15 лет, и за эти годы мы накопили статистику и можем проанализировать каждый регион в Казахстане. Какой регион более убыточный, менее убыточный, а какой вообще может быть безубыточный. Регулятор предусмотрел, что теперь ценообразование будет выстраиваться на основе анализа этой убыточности", – рассказала Асель Амирбаева.

Она добавила, что для справедливого формирования цены, при котором бы компании не ушли в минус, и потребитель не платил больше, чем необходимо, будет выставлен таргетированный уровень убыточности. Преимущество этой системы в том, что люди в регионах с низкой убыточностью будут платить за страховку меньше.

"На наш взгляд, это полезный и справедливый подход, который защищает права и интересы потребителя страховых услуг. На самом деле такой подход должен использоваться во всех видах страхования, потому что неправильно, когда ценообразование выстраивается на основе какой то статистики, например зарубежной или по суждению. Цифровизация и накопление данных в рамках регтеха в будущем позволит правильно выстраивать цену на полисы и потребитель будет понимать за что он платит", – прокомментировала спикер.

Субтех для регулятора

Субтех – третье направление, предусмотренное концепцией. Это направление в большей степени предназначено для регулятора и касается анализа рисков страховых организаций.

"У регулятора тоже есть пласт статистики, который анализируется, выстраиваются надзорные цифровые инструменты. Благодаря этому мы как регулятор умеем правильно сконцентрировать свое внимание на компаниях с высоким риском или можем перераспределить регуляторную нагрузку от компании которая более финансово устойчива к менее финансово устойчивой компаниям", – рассказала Асель Амирбаева.

Все это помогает распределить внутри ресурсы регулятора. Такие инструменты надзорного регулирования также будут оцифрованы и построены на данных, а не будут формироваться на основе суждения.

В заключении спикер отметила, что все три направления одинаково важны и необходимо их параллельное развитие, которое вкупе со слаженной работой регулятора и участников страхового рынка должно принести пользу развитию страхового сектора и повысить уровень проникновения страховых услуг.

Ольга Кудряшова