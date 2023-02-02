В Алматы назначен новый председатель Палаты предпринимателей

По согласованию с региональным советом решением правления НПП РК "Атамекен" Алматинскую Палату предпринимателей возглавил Ауез Таймбетов, сообщает Zakon.kz.

На этом посту он сменил Айтуара Кошмамбетова, который покинул Палату в связи с переходом на другую работу. До назначения на должность председателя РПП работал в центральном аппарате НПП "Атамекен".



Ауез Таймбетов родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Международные отношения, Международное право" (2011 г.), а также Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Экономика".

В разные годы занимался предпринимательской деятельностью в сферах строительства, обработки, производства, трейдинга, торговли и т.д.

Президент Касым-Жомарт Токаев 20 декабря 2022 года провел встречу с председателем президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Раимбеком Баталовым. Главе государства рассказали о кардинальном сокращении зависимости НПП от бюджетных программ.

