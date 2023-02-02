Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

События в Украине: Новак назвала условие для вступления в ЕС, Путин призвал не допускать искажения истории

президент РФ Фото: kremlin.ru
Венгерский президент Каталин Новак заявила, что если Украина хочет вступить в ЕС, она должна гарантировать права национальных меньшинств на своей территории, эту позицию Венгрии поддерживают также президенты Австрии и Италии, сообщает Zakon.kz.
  • Власти Израиля рассматривают возможность поставить Украине систему противоракетной обороны "Железный купол", сообщил премьер-министр Нетаньяху.
  • 135 млн долларов на восстановление экономик Украины и Молдовы передало агентство США по международному развитию из ликвидированного ранее американо-российского инвестиционного фонда.
  • Евросоюз в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных будет готовить танкистов для танков Leopard 2, которые планируется поставить Киеву, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
  • Российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также расширить географию наступления на Лиманском направлении, рассказал замминистра обороны Украины Маляр.
  • Президент Грузии заявила, что в мирном соглашении между Украиной и Россией должен быть прописан пункт о необходимости требовать от РФ отказаться от 15-летней оккупации территории Грузии.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "На роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию. Ее президент Майя Санду готова практически на все".
  • Также Лавров сообщил, что Россия не обращалась к партнерам по ОДКБ с запросом о содействии в связи с конфликтом на территории Украины, и что все необходимое у них есть.
  • Российские сенаторы предложили отменить административную ответственность для кинотеатров за показ кино из недружественных стран без прокатного удостоверения, законопроект направлен на отзыв в правительство.
  • России есть чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется, весь российский народ с молоком матери впитал в себя наследие победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Также он отметил, что моральный долг перед солдатами-победителями – бережно хранить память о подвиге в Сталинградской битве и не допускать искажения истории.

Читайте также

Казахстанский нефтяник назначен советником вице-премьера Грузии

Удары по сектору Газа наносит израильская армия

ФБР не нашло секретных документов при обыске дома Джо Байдена

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Жозеп Боррель Майя Санду Грузия Европейский Союз ОДКБ Лавров Сергей Путин Владимир Израиль Молдова США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз погоды на 3 дня в Алматы, Астане и Шымкенте
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Сразу в нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Сразу в нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
мама
Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победами
снос панельных домов
Ломать – не строить: что думают эксперты о сносе панельных домов в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления