События в Украине: Новак назвала условие для вступления в ЕС, Путин призвал не допускать искажения истории

Фото: kremlin.ru

Венгерский президент Каталин Новак заявила, что если Украина хочет вступить в ЕС, она должна гарантировать права национальных меньшинств на своей территории, эту позицию Венгрии поддерживают также президенты Австрии и Италии, сообщает Zakon.kz.

Власти Израиля рассматривают возможность поставить Украине систему противоракетной обороны "Железный купол", сообщил премьер-министр Нетаньяху.



135 млн долларов на восстановление экономик Украины и Молдовы передало агентство США по международному развитию из ликвидированного ранее американо-российского инвестиционного фонда.

Евросоюз в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных будет готовить танкистов для танков Leopard 2, которые планируется поставить Киеву, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также расширить географию наступления на Лиманском направлении, рассказал замминистра обороны Украины Маляр.

Президент Грузии заявила, что в мирном соглашении между Украиной и Россией должен быть прописан пункт о необходимости требовать от РФ отказаться от 15-летней оккупации территории Грузии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "На роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию. Ее президент Майя Санду готова практически на все".

Также Лавров сообщил, что Россия не обращалась к партнерам по ОДКБ с запросом о содействии в связи с конфликтом на территории Украины, и что все необходимое у них есть.

Российские сенаторы предложили отменить административную ответственность для кинотеатров за показ кино из недружественных стран без прокатного удостоверения, законопроект направлен на отзыв в правительство.

России есть чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется, весь российский народ с молоком матери впитал в себя наследие победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Также он отметил, что моральный долг перед солдатами-победителями – бережно хранить память о подвиге в Сталинградской битве и не допускать искажения истории. Читайте также Казахстанский нефтяник назначен советником вице-премьера Грузии Удары по сектору Газа наносит израильская армия ФБР не нашло секретных документов при обыске дома Джо Байдена

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