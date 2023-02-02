События в Украине: Новак назвала условие для вступления в ЕС, Путин призвал не допускать искажения истории
Фото: kremlin.ru
Венгерский президент Каталин Новак заявила, что если Украина хочет вступить в ЕС, она должна гарантировать права национальных меньшинств на своей территории, эту позицию Венгрии поддерживают также президенты Австрии и Италии, сообщает Zakon.kz.
- Власти Израиля рассматривают возможность поставить Украине систему противоракетной обороны "Железный купол", сообщил премьер-министр Нетаньяху.
- 135 млн долларов на восстановление экономик Украины и Молдовы передало агентство США по международному развитию из ликвидированного ранее американо-российского инвестиционного фонда.
- Евросоюз в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных будет готовить танкистов для танков Leopard 2, которые планируется поставить Киеву, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
- Российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также расширить географию наступления на Лиманском направлении, рассказал замминистра обороны Украины Маляр.
- Президент Грузии заявила, что в мирном соглашении между Украиной и Россией должен быть прописан пункт о необходимости требовать от РФ отказаться от 15-летней оккупации территории Грузии.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "На роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию. Ее президент Майя Санду готова практически на все".
- Также Лавров сообщил, что Россия не обращалась к партнерам по ОДКБ с запросом о содействии в связи с конфликтом на территории Украины, и что все необходимое у них есть.
- Российские сенаторы предложили отменить административную ответственность для кинотеатров за показ кино из недружественных стран без прокатного удостоверения, законопроект направлен на отзыв в правительство.
- России есть чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется, весь российский народ с молоком матери впитал в себя наследие победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
- Также он отметил, что моральный долг перед солдатами-победителями – бережно хранить память о подвиге в Сталинградской битве и не допускать искажения истории.
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