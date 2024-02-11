Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку

Президент Венгрии Каталин Новак уходит в отставку после скандала о помиловании бывшего замглавы детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила в эфире телеканала М1.

"Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики", – сказала она.

Как пояснила политик, она приняла решение о помиловании, полагая, что осужденный не злоупотреблял зависимым положением детей.



"Я была неправа, потому что решение о помиловании и недостаток оснований позволили вызвать сомнение в нулевой толерантности к педофилии. Здесь нет никаких сомнений и быть не может. Я бы никогда не простила того, кто, по моему мнению, подвергает детей физическому или моральному насилию", – отметила Новак.

По ее словам, совершив ошибку, президент страны обязан взять на себя ответственность. Она попросила прощения и заявила, что не считает себя способной продолжать исполнять обязанности в соответствии с присягой.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии ушел в отставку.